Huion представляет новые графические планшеты Inspiroy H420X, H580X и H610X

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 12 апреля. /PRNewswire/. В честь своей десятой годовщины компания Huion сегодня объявила о выходе трех графических планшетов серии Inspiroy — H420X, H580X и H610X. Планшеты представлены в трех размерах, чтобы удовлетворить различные творческие потребности пользователей, а также предоставить им возможность для удобного и естественного рисования.

Наследие классики

За последние десять лет компания Huion выпустила множество продуктов для творчества, которые получили признание по всему миру. Модели H420X, H580X и H610X, преемники самых популярных графических планшетов Huion, обладают преимуществами той же передовой технологии ввода и низкой стоимости, что и их предшественники, при этом они отличаются более высокой производительностью и современным дизайном.

Новые планшеты для новых потребностей

Три новых графических планшета компании Huion разработаны в строгом стиле: верхняя панель моделей H420X, H580X и H610X полностью прилегает к корпусу, уменьшая толщину изделия до 8 мм. Закругленные края и зауженная зона упора для рук улучшают эргономику, снижая утомляемость рук пользователей. Модель H420X — самый компактный планшет из трех, который так удобно брать с собой, отличается чувствительностью к нажатию пера до 300 импульсов в секунду и прекрасно подходит для игры OSU и скетчинга. Модели H580X и H610X, оснащенные восемью программируемыми клавишами и более широкой рабочей областью, предоставляют больше возможностей для творчества.

Новые графические планшеты полностью совместимы с устройствами под управлением Windows, macOS, Android и ChromeOS. Цифровому перу PW100 с передовой технологией battery-free EMR не требуются батарейки — оно заряжается от планшета. Кроме того, у пера 8 192 уровня чувствительности к нажатию, что обеспечивает отображение аутентичных и ярких линий разной ширины и насыщенности при изменении давления.

Базовая технология для отличного качества

"Эти специальные графические планшеты в полной мере отражают изначальное стремление Huion, — говорит менеджер по продукту Лео (Leo). — Благодаря разработанной компанией Huion технологии воспроизведения почерка и строгому внешнему дизайну общее качество продукции начального уровня было поднято до новой, боле высокой категории. В качестве профессионального поставщика устройств для рукописного ввода компания Huion обязуется следовать своей миссии по созданию исключительных продуктов, чтобы помочь художникам во всем мире добиваться большего".

Более подробная информация о продукции компании Huion представлена на ее сайте по адресу: www.huion.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1485363/1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1485364/2.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Sophia Duan (София Дуан), +86-0755-32998540-8018