Cobre del Mayo, S.A. de C.V. меняет облигации с опционом на выплату процентов в 2021 году

МЕХИКО, 13 апреля. /PRNewswire/. Сегодня компания Cobre del Mayo, S.A. de C.V. объявила о начале реализации предложения по обмену всех своих старших облигаций с опционом на выплату процентов "в деньгах / в ценных бумагах" с погашением в 2021 году.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы ознакомиться с пресс-релизом, в котором кратко излагаются условия предложения об обмене и указывается, как держатели облигаций, имеющие право принять участие в обмене, могут получить документацию по данному предложению. В рамках данного предложения об обмене ценные бумаги не подлежат регистрации в соответствии с Законом США "О ценных бумагах" и предлагаются согласно применимым исключениям из требований регистрации Закона.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-exchange-offer-and-consent-solicitation-301266326.html

Ознакомиться с пресс-релизом также можно на сайте компании www.cobredelmayo.com