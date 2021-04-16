Сегодня открывается 129-я Кантонская ярмарка, где будут представлены 2,7 млн продуктов

ГУАНЧЖОУ (Китай), 15 апреля. /PRNewswire/. Сегодня открывается 129-я Китайская ярмарка импортной и экспортной продукции (Кантонская ярмарка), а также ее третья цифровая экспозиция. 260 тысяч экспонентов представляют рекордные 2,7 млн наименований продукции в 16 категориях, 82 тысячи из которых являются новыми.

Участники экспозиции продемонстрируют свою продукцию при помощи самых современных цифровых средств отображения, включая фотографии, видеоролики, трехмерные изображения и прямые трансляции с использованием 2600 выставочных залов виртуальной реальности и 137 онлайн-презентаций новых продуктов.

Официальный представитель Кантонской ярмарки Сюй Бин (Xu Bing) отметил, что 129-я Кантонская ярмарка, подготовленная на основе двух предыдущих цифровых мероприятий, успешно проведенных в 2020 году, дополнительно оптимизировала свою цифровую платформу для стимулирования доступного и удобного делового взаимодействия между поставщиками и покупателями.

"Кантонская ярмарка на протяжении многих лет способствует активизации торговых обменов и повышению устойчивости глобальной системы организации снабжения, и мы надеемся, что 129-я сессия сможет внести свой вклад в новую модель развития Китая, в рамках которой внутренний и внешние рынки смогут стимулировать друг друга", — заявил господин Сюй.

В этом году Кантонская ярмарка усовершенствована в функциональном плане, обеспечивая эффективный поиск бизнес-партнеров, включая использование ресурсов в прямых трансляциях, облегчение доступа к справочному центру, предоставление модернизированного средства управления выставочными центрами и интеллектуальной системы обслуживания клиентов с многоязычной поддержкой.

Стремясь обеспечить покупателям оптимальное качество обслуживания на протяжении всего грандиозного онлайн-мероприятия международной торговли, эта ярмарка также предусматривает равноправное участие с целевыми стимулами и мероприятиями для различных сегментов рынка. Эта Кантонская ярмарка, ориентированная на реализацию инициативы "Один пояс и один путь" и развитие Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП), тесно сотрудничает с международными бизнес-ассоциациями. 44 предвыставочных виртуальных мероприятия, проведенные в 32 странах, были посвящены маркетингу и рекламе, поиску деловых партнеров и подписанию соглашений о сотрудничестве. Кроме того, проведены свыше 300 тренингов для зарубежных покупателей, прямой почтовый маркетинг и программы стимулирования глобального партнерства, которые помогли покупателям со всего мира определить свои целевые отрасли и интересующие категории продукции из представленных на Кантонской ярмарке.

Для обеспечения покупателям возможностей беспрепятственного ведения трансграничного бизнеса Кантонская ярмарка внедряет широкий спектр вспомогательных услуг, включая профессиональное размещение, финансирование, страхование, логистическую поддержку перевозок, контроль качества в целях сертификации, а также таможенную поддержку в режиме онлайн и разъяснение политики.

Зарегистрируйтесь для участия в Кантонской ярмарке на странице https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId для получения дополнительных возможностей!

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1488574/The_129th_Canton_Fair_Opens_Today_2_7_Million_Products.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Хло Цай (Chloe Cai), +86-20-8913-8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn