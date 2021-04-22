История советской эпохи, рассказанная современной художницей

Москва, 22 апреля. С 24 апреля по 7 мая этого года в галерее BisArt на Винзаводе пройдет выставка молодой российской художницы Яны Ризнык - "Арт&Факты"(0+). Будут представлены картины из двух циклов "Ретрогаджеты" и "Рожденные в СССР".

Яркие, выразительные и емкие работы перенесут нас в недавнюю историю. Как можно догадаться из названий циклов, тематика картин связана с коротким в масштабах мировой истории (всего 70 лет!), но важным и до конца еще не осознанным и не исследованным периодом в жизни нашей страны.

Предметный мир советской и постсоветской эпохи, существует в работах Яны Ризнык вне какого-либо дополнительного визуального контекста. Эти изображения не нуждаются в посредничестве сюжетной композиции, ее заменят воспоминания или фантазии зрителя.

Что касается стиля, то сама художница называет его "поп-арт с человеческим лицом". Беря от поп-арта сами объекты изображения – утилитарные предметы, она отвергает идеи как воспевания, так и порицания общества потребления. Из личных историй и воспоминаний каждого, как в яркой мозаике, складывается некий коллективный опыт, не дающий прервать связь между поколениями и позволяющий обществу двигаться вперед.

Изображенные предметы, хотя и являются продуктами массового производства, не обезличены, они не надвигаются на нас стройными рядами как банки супа у Энди Уорхола. Пройдя через руки и судьбы конкретных людей, эти вещи насыщаются историей и становятся ее носителями.

Название выставки - "Арт&Факты", очень говорящее. Оно отражает суть творческого подхода художницы: через живописное переосмысление простых, утилитарных предметов – телефона или автомобиля, фотоаппарата или телевизора, рассказать историю страны и людей, ее населяющих. Или, что, может быть, еще важнее, дать зрителю возможность погрузиться в свою собственную историю, что-то вспомнить, о чем-то задуматься.