Китай выпустил новый документальный фильм о Синьцзяне

ПЕКИН, 21 апреля. /PRNewswire/. 16 апреля телеканал China Global Television Network (CGTN) выпустил новый документальный фильм "За горами: жизнь в Синьцзяне" (Beyond the Mountains: Life in Xinjiang).

В 80-минутном документальном фильме рассказывается о современной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в северо-западной части Китая. Этот документальный фильм показывает зрителям все аспекты местной жизни и снят в четырех частях: "Эпоха перемен", "Вслед за деньгами", "Новые поколения" и "Человек и природа".

В фильме рассказывается о том, как правительство поддерживает народ Синьцзяна, как местные жители идут к своей мечте, о местном культурном наследии и развитии, а также о гармоничном сосуществовании человека и природы.

Фильм показывает жизнь 24 человек в районах к северу и к югу от гор Тянь-Шань на фоне бурных социально-экономических преобразований и был снят с целью сломать стереотипы и рассеять ложные представления за пределами региона.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE

Возрастная категория: +18

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Gloria Cheng (Глория Чэн), +86-189-1476-5756