День Земли: новый образ от WATG для одного из самых известных туристических направлений

ИРВАЙН (Калифорния), 22 апреля. /PRNewswire/. Архитектурная фирма WATG, занимающая ведущие позиции в мире в области дизайна городской среды и гостиничных объектов, представила новый проект Green Block Honolulu — третий в этой серии концептуальных решений, наряду с проектами развития городской среды Лондона и Нью-Йорка. Это инновационное решение, разработанное в ответ на призыв мирового сообщества "восстановить нашу землю", демонстрирует, как средствами планирования и ландшафтной архитектуры можно превратить один из наиболее узнаваемых и любимых городских проспектов в покрытое пышной растительностью экологичное пространство для туристов и местных жителей.

Благодаря умелому ландшафтному дизайну и использованию универсальных модульных конструкций, концепция Green Block позволяет преобразовывать городские пейзажи с преобладанием стекла и бетона в цветущие оазисы. Такая городская среда, создаваемая исключительно из пригодных для повторного использования строительных материалов, практически не нуждается в техническом обслуживании из-за наличия автономного ирригационного резервуара и корневых барьеров. Ее компоненты, в равной степени адаптируемые для различных планировочных решений, могут разрабатываться с учетом любой местности или расстояния и носить временный или постоянный характер.

Калакауа-авеню — одна из самых богатых, но экологически уязвимых улиц в Америке — начиная с 1800-х годов служит главными воротами и визитной карточкой района Вайкики, исторического и культурного центра Гонолулу. Эта улица, из окон которой открываются потрясающие виды на знаменитый во всем мире пляж Вайкики, представляет собой уникальное сочетание архитектурных стилей, включая отель Sheraton Waikiki и спроектированный архитекторами WATG отель Royal Hawaiian, а также гостиничные комплексы Hyatt Regency Waikiki Beach and Spa и Alohilani Resort Waikiki Beach.

"Сегодня ведется много важных дискуссий о том, каким может быть будущее, и о взаимосвязи между здоровьем, благосостоянием и окружающей средой, — сказал президент и генеральный директор компании WATG Дэвид Д. Мур (David D. Moore), — Реализация проекта из серии Green Block на Гавайских островах, где компания WATG сделала свои первые шаги в области гостиничного дизайна, это дань уважения нашим истокам, нашей неизменной приверженности принципам устойчивого развития и нашим гавайским корням. Концепция Green Block позволяет заглянуть в будущее дизайна городской среды популярных туристических направлений и начать разговор о переосмыслении нами своего образа жизни".

Концепция Green Block, предоставляющая возможности для решения таких насущных проблем, как фильтрация воздуха, снижение уровня автомобильного шума и загрязнения, увеличивает количество "зеленых коридоров" для взаимодействия людей с природой. Она побуждает людей пересесть на велосипед и больше ходить пешком, заменяя асфальтированные тротуары на бегущие среди роскошной зелени тропинки. Кроме того, она повышает внешнюю привлекательность местных ресторанов и розничных магазинов, открывая перед ними новые коммерческие возможности, связанные с возросшим пешеходным потоком и отдыхом на свежем воздухе.

Целью проекта Green Block является проведение широкого диалога по переходу к устойчивому образу жизни и практических шагов по постепенному достижению этой цели в условиях городской среды. Его реализация укрепляет основополагающие принципы компании WATG, к которым относятся: проектирование благоприятных для людей жизнеспособных туристических направлений и пространств; использование экологически чистых материалов и технологий; защита и сохранение окружающей среды и местных сообществ; а также разработка уникальных проектных решений.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Erica Langendorff (Эрика Лангендорф), elangendorff@agencypr.co