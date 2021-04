8 мая Dreame представит интеллектуальные средства для уборки домов нового поколения

ПЕКИН, 30 апреля. /PRNewswire/ Dreame Technology – ведущая транснациональная компания-производитель интеллектуальных устройств для уборки домов – намеревается провести презентацию своей новой продукции под тематическим названием "Our Home, Our Life, Our Dreame" ("Наш дом, наша жизнь, наш Dreame"), которая будет транслироваться 8 мая (в 19:00 по центральноевропейскому (CET) времени) на платформах потокового вещания, включая YouTube, Facebook и AliExpress.

На презентации будет представлен ряд флагманских продуктов компании Dreame: робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro, беспроводные вертикальные пылесосы Dreame T30, V11 SE и V12, а также робот-пылесос для сухой и влажной уборки с самоопорожняющимся мусоросборником Dreame Bot Z10 Pro и самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot W10.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro

Модель Dreame Bot L10 Pro, оптимизированная за счет превосходной системы навигации нового уровня и высокоточного обхода препятствий, обладает высокой мощностью всасывания (4000 Па), что позволяет наделить роботы-пылесосы возможностями глубокой очистки напольных покрытий. В сочетании с возможностью одновременного проведения сухой и влажной уборки (2-в-1) робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro легко удаляет стойкие загрязнения и глубоко въевшуюся пыль с напольных покрытий различных типов. Сверхдлительное время (до 2,5 ч) автономной работы позволяет роботу-пылесосу Dreame Bot L10 Pro производить уборку помещений общей площадью до 250 м² в высокоэффективном режиме без необходимости подзарядки.

Благодаря технологии картографирования с учетом различных типов напольных покрытий пользователи могут задавать индивидуальные планы уборки и устанавливать виртуальные запретные зоны по своему желанию в соответствующем приложении. Кроме того, десятки интеллектуальных датчиков, встроенных в робот, позволяют ему распознавать отвесные перепады уровней и производить очистку поверхностей по краям рациональным образом.

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30 выводит процесс уборки дома на самый современный уровень. Его лучший в отрасли сверхвысокоскоростной электродвигатель, развивающий до 150 тыс. об/мин, обеспечивает мощность всасывания 190 аВт. Благодаря этой непревзойденной мощности Dreame T30 способен более эффективно и тщательно удалять глубоко въевшиеся загрязнения и пыль.

На его интеллектуальном экране отображаются режим очистки, уровень заряда аккумулятора, уровень пыли и общие рабочие характеристики в режиме реального времени. Съемный аккумуляторный блок обеспечивает автономную работу пылесоса в течение 90 минут, что позволяет производить уборку в домах большой площади без подзарядки. Кроме того, встроенный датчик обнаружения грязи может автоматически регулировать мощность всасывания, а щелевая насадка со светодиодной подсветкой позволяет легко очищать от пыли темные углы.

Беспроводные вертикальные пылесосы Dreame V11 SE и V12

Беспроводные пылесосы моделей Dreame V11 SE и V12, обеспечивающие высокую мощность всасывания (150 и 185 аВт соответственно), представляют собой оптимальные средства глубокой очистки, легко собирающие большие количества волос, шерсти, липкого мусора и крошек с твердых напольных покрытий и ковров.

Роботы-пылесосы для сухой и влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro и Dreame Bot W10

В сочетании с высокой мощностью всасывания и усовершенствованной системой навигации LiDAR пылесосы Dreame Bot Z10 Pro и W10 возвещают о наступлении новой эры автоматизированной уборки помещений без лишних хлопот. Функция автоматического опорожнения пылесоса Dreame Bot Z10 Pro обеспечивает автоматическую очистку мусоросборника. Одноразовый пылесборник емкостью четыре литра вмещает в себя двухмесячный объем пыли, сокращая частоту требуемых замен. Модель Dreame Bot W10 может пылесосить, подметать и производить влажную уборку, а также промывку и высушивание моющей части с целью устранения микробов и бактерий для создания более гигиеничной среды проживания.

"В последние годы мы осознаем, что домашняя атмосфера приобретает все большее значение. Она может сочетать в себе место проживания с рабочим местом, являться местом сосредоточения радости и любви, гармоничного сочетания реальной жизни и фантазий, – сказал директор компании Dreame Technology по международному маркетингу Фрэнк Ван. – Компания Dreame стремится освободить людей от работы по дому и создать уютную домашнюю атмосферу с помощью наших новых интеллектуальных устройств для уборки".

Подпишитесь на просмотр презентации в прямом эфире (с 19:00 до 19:30 CET 8 мая 2021 г.) и получите эксклюзивное предложение на покупку пылесоса модели Dreame Bot L10 Pro: https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса.

Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.