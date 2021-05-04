В Саудовской Аравии открыта одна из самых древних в мире серий монументальных сооружений

АЛЬ-УЛА (Саудовская Аравия), 4 мая. /PRNewswire/ Сегодня Институт Царств, недавно открывшийся в Аль-Уле научно-исследовательский центр по археологическому изучению и сохранению исторического наследия, объявил о важном археологическом открытии на северо-западе Саудовской Аравии - монументальные сложные структуры мустатилы оказались более древними, чем предполагалось ранее. Заявление было сделано в годовщину объявления о начале реализации концепции развития Саудовской Аравии на период до 2030 года (Saudi Vision 2030). Эта программа была представлена пять лет назад и Институт Царств станет одним из ее ключевых участников.

Подробное описание исследования и выводы по его итогам будут опубликованы в рецензируемом научном журнале Antiquity 30 апреля 2021 года.

Институт Царств, открытый в этом месяце, был создан под эгидой Королевской комиссии по Аль-Уле (RCU). Программа масштабных исследований, осуществляемая RCU в окрестностях оазиса Аль-Ула, не только расширила знания об истории человеческой цивилизации в этом регионе, но и послужила основанием для открытия Института Царств в качестве международного центра по археологическому изучению и сохранению исторического наследия.

На церемонии его открытия Министр культуры Саудовской Аравии и глава RCU, Его Высочество принц Бадр заявил: "Воплощая в жизнь желание Его Королевского Высочества наследного принца сохранить 200 тысяч лет нашей истории, изложенное в концепции развития Саудовской Аравии на период до 2030 года (Saudi Vision 2030), культурное наследие Аль-Улы нашло отражение в Институте Царств - международном центре знаний, науки и сотрудничества, который исследует границы археологии и открывает новые карьерные возможности для наших сограждан. По мере того, как будет раскрываться вклад Аравии в историю человечества, Институт станет местом для новых открытий и торжеств".

Крупнейшее на сегодняшний день исследование

Хотя о существовании мустатилов было давно известно, группе ученых, работавшей по заданию RCU, удалось выявить и зарегистрировать более 1 тыс. мустатилов, что примерно в два раза превышает их ранее идентифицированное количество.

Благодаря беспрецедентным по масштабу исследованиям с применением дистанционного зондирования и вертолетов, выполненным учеными из Университета Западной Австралии, были обследованы огромные территории. Выявив наличие древних сооружений с воздуха, команда археологов исследовала около 40 объектов на земле и провела раскопки одного из них. На сегодняшний день это крупнейшее исследование мустатилов. Древние мустатилы в Аравийской пустыне являются свидетельством ранней ритуальной активности.

Радиоуглеродный анализ рога и зуба, найденных в подземной камере раскопанного в Аль-Уле мустатила вместе с другими, скорее всего, принесенными в жертву предметами, позволил датировать его шестым тысячелетием до н. э. (эпоха позднего неолита).

Изучение мустатилов - одно из приоритетных направлений в работе RCU. Археологические исследования, проводимые в Аль-Уле, в том числе, относящиеся к поиску и изучению мустатилов, представлены в серии документальных фильмов Architects of Ancient Arabia ("Архитекторы древней Аравии"), которую сейчас можно посмотреть на канале Discovery.

Центр открытий

Институт Царств станет научно-исследовательским центром мирового уровня по археологическому изучению и сохранению исторического наследия. Он будет заниматься изучением истории и доисторического периода Аравийского полуострова с целью сохранения исторического наследия этого региона, лежащего на пересечении трех континентов. Раскопки, проводимые в Аль-Уле, уже заполняют пробелы в знаниях о естественной истории региона и развитии цивилизации.

Институт Царств, открытый в Аль-Уле, который имел выдающееся историческое значение для мирового культурного и торгового обмена, станет академическим центром и культурной платформой для знаний, исследований и поиска новых идей. Он будет важнейшим объектом культурной инфраструктуры Аль-Ула, создаваемой в рамках проекта "Путешествие во времени" (The Journey Through Time Masterplan), реализация которого началась в этом месяце.

Институт Царств будет содействовать достижению цели концепции развития Саудовской Аравии на период до 2030 года по превращению страны в динамично развивающееся общество с процветающей экономикой и устремленной в будущее нацией. Помимо развития международного центра по изучению истории Аль-Ула, Институт Царств будет также заниматься подготовкой нового поколения саудовских археологов и готовить смену ведущим ученым, открывая новые возможности для молодых специалистов.

Постоянное здание Института Царств в Аль-Уле, как и монументальные сооружения деданской цивилизации построенное из красного песчаника, откроет двери для первых посетителей к 2030 году. По оценкам RCU, к 2035 году Институт, который займет здание площадью 28 857 кв. м в районе Дедан, будет ежегодно принимать около 838 тыс. посетителей.

Хотя структура и постоянный штат сотрудников Института пока не сформированы, он является действующей исследовательской организацией с момента создания RCU, и более 100 археологов и других специалистов проводят сезонные раскопки, инженерно-изыскательские работы и сопутствующие исследования по всему региону Аль-Ула. Растет и его постоянно пополняемая коллекция артефактов.

Хотя сфера интересов Института Царств охватывает 200 тыс. лет естественной и человеческой истории Аль-Ула, приоритетным направлением исследований станет "Эпоха царств" – время существования Деданского, Лихянского и Набатейского царств, охватывающее период с 1000 года до н. э. по 106 год н. э.

Под эгидой Института будут организованы десятки археологических и консервационных миссий на территории региона Аль-Ула с участием экспертов ряда смежных дисциплин. В настоящее время в Аль-Уле уже работают команды саудовских и зарубежных специалистов - в том числе из Университета короля Сауда, которые за последние 15 лет проделали бесценную работу - а также из ЮНЕСКО, ИКОМОС, Французского национального центра научных исследований, Немецкого института археологии, Университета Западной Австралии и пр.

"Мы только начали рассказывать скрытую историю древних царств Северной Аравии, - заявил Хосе Игнасио Гальего Ревилья, исполнительный директор RCU по археологии и исследованию и сохранению исторического наследия. - Нас ждет еще много интересного, по мере того как нам открывается масштаб археологического наследия этого региона, которое на протяжении десятилетий было недостаточно представлено и, наконец, займет свое заслуженное место в Институте Царств".

Институт планирует не только заниматься археологическим изучением глубинных пластов истории Аль-Ула и его роли во взаимовлиянии различных культур, но и разрабатывать академические и профессиональные учебные программы национального и международного уровня, задействуя новейшие методы и приемы и вкладывая значительные средства в подготовку новой смены саудовских специалистов для обеспечения успешной работы Института Царств на протяжении многих поколений.

Серьезность этих планов уже подтверждена назначением д-ра Абдулрахмана Аль-Сухайбани на должность и. о. директора по музеям и выставкам, а также Муниры Аль-Мушо на должность со-руководителя археологического проекта - она стала первой саудовской женщиной-археологом, назначенной руководителем проекта в этой стране.

Вот что рассказала руководитель отдела археологии и исследований культурного наследия RCU д-р Ребекка Фут: "Благодаря реализации многочисленных исследовательских программ Аль-Ула превращается в один из самых активных регионов на Ближнем Востоке в плане археологии. Мы только что завершили воздушную и наземную съемку территории площадью более 22 тыс. кв. км и обнаружили более 30 тыс. участков местности, представляющих археологический интерес. Целевые раскопки, проводимые более чем на 50 из этих участков, позволяют получать ценную информацию, особенно о доисторической эпохе (около 6000-2000 до н. э.), порой сенсационного характера, как, например, новые открытия, связанные с мустатилами".

Более подробную информации об Институте Царств и о проекте "Путешествие во времени" (The Journey Through Time Masterplan) можно найти на сайте https://ucl.rcu.gov.sa/

Информация о регионе Аль-Ула

Аль-Ула, расположенный в 1100 км от Эр-Рияда на северо-западе Саудовской Аравии, является регионом выдающегося природного и исторического наследия. Эта огромная территория, занимающая 22 561 км², включает в себя долину оазисов с пышной растительностью окруженную горами из красного песчаника и усеянную древними памятниками культурного наследия, многие из которых насчитывают несколько тыс. лет.

Самым известным и узнаваемым объектом в Аль-Уле является Хегра - первый в Саудовской Аравии объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хегра - древний город, занимающий площадь в 52 гектара, был главным южным городом Набатейского царства. На его территории сохранились почти 100 хорошо сохранившихся гробниц из песчаника, украшенных великолепной богатой резьбой. Проведенные здесь раскопки показывают, что Хегра была самым южным аванпостом римлян после завоевания набатеев в 106 году нашей эры.

Помимо Хегры, в Аль-Уле находится множество интересных исторических и археологических объектов, таких как Старый город, окруженный древним оазисом; Дедан, столица Деданского и Лихянского царств, считающаяся одним из самых развитых городов Аравийского полуострова в I тысячелетии до нашей эры, тысячи древних наскальных рисунков и надписей в Джебель-Икме и станции Хиджазской железной дороги.

Примечание для редакторов:

В английской версии названия Института используется форма множественного числа "Царства" - Институт Царств -, а не притяжательный падеж.

В английской версии следует всегда использовать форму "AlUla", а не "Al-Ula".

Информация о Королевской комиссии по развитию Аль-Ула

Королевская комиссия по развитию Аль-Ула была создана королевским указом в июле 2017 года в целях сохранения и развития Аль-Ула - региона выдающегося природного и культурного значения, расположенного на северо-западе Саудовской Аравии. Долгосрочный план RCU предусматривает ответственный, экологичный и бережный подход к развитию городской среды и экономики региона сохранением его природного и исторического наследия, способствующий превращению Аль-Ула в привлекательное место для проживания, работы и туризма. План предусматривает реализацию широкого спектра инициатив в области археологии, туризма, культуры, образования и искусства, что отражает стремление правительства страны к диверсификации экономики, расширению прав и возможностей местных общин и решению приоритетных задач по сохранению наследия в рамках концепции развития Королевства Саудовская Аравия на период до 2030 года (Vision 2030).