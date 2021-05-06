Минниханов поздравил ветерана Великой Отечественной войны и долгожительницу Самру Бикмееву

Казань, 6 мая. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов навестил ветерана Великой Отечественной войны, фронтовичку Самру Сабировну Бикмееву. 100-летняя жительница Казани Самра Бикмеева сделала прививку от коронавируса. Она стала самым пожилым вакцинированным в Татарстане.

Рустам Минниханов поздравил Самру Сабировну с днем рождения – 5 мая, ей исполнилось ровно 100 лет. Долгожительница проживает в Казани.

Самра Сабировна Бикмеева родилась 5 мая 1921 года в деревне Чирки-Кильдуразы Буинского района ТАССР в крестьянской семье. В июле 1941 года она окончила Казанскую акушерскую школу, а в августе была мобилизована медицинской сестрой в военный госпиталь Казани. Самра Сабировна стала непосредственным участником боевых действий и прошла через всю войну.

С 1943 по 1945 годы она служила операционной сестрой в звании младшего лейтенанта 86-й отдельной роты медицинского усиления 61-й армии 1-го Белорусского фронта, в составе которой прошла через Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу и дошла до Германии.

С.С. Бикмеева - одна из немногих свидетельниц того, каким был Рейхстаг в мае 1945 г. Некоторое время она служила в Германии, в Потсдаме. Два года провела в Венгрии и Румынии. Только в 1950 г. вернулась в Казань и устроилась акушеркой в роддом № 3. В 1952 г. Самра Сабировна перешла старшей медицинской сестрой в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя № 361, откуда вышла на заслуженный отдых в 1985 г.

С.С. Бикмеева награждена орденами «Знак Почета», Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.

Сегодня Рустам Минниханов поздравил ветерана и с предстоящим Днем Победы и пожелал ей здоровья и счастливой жизни.

Своеобразным поздравлением для ветерана стали музыканты военного оркестра Казанского полка Росгвардии – оркестр играл во дворе многоквартирного дома, где проживает ветеран. Рустама Минниханова сопровождали министр здравоохранения РТ Марат Садыков, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.