В бизнес-центре "Искра-Парк" откроется пространство гибких офисов "Ключ"

Москва, 13 мая. ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") заключила договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре "Искра-Парк" (Ленинградский проспект, д. 35, стр. 1) с сетевым оператором гибких офисов "Ключ". Договор заключен на 10 лет, общая площадь арендуемых помещений составила 5 911 кв. м.

"Сегодня у арендаторов офисов в Москве появились новые требования к их формату. Крупным корпорациям нужны гибкие офисы - это для них и альтернатива классической аренде, и временный вариант для решения краткосрочных задач. Гибкий офис выгоден для компании, когда ей сложно предсказать рост команды или когда есть краткосрочные задачи для проектных команд. Это компании, у которых быстро меняются продукт и потребности в количестве персонала. Гибкие офисы обязаны быть в классическом БЦ, как альтернатива классической аренде. Данный сегмент сейчас активно растет - до 40% в год. При выборе рабочих мест по-прежнему важна локация, в частности близость к метро. Хороших площадок все меньше, провайдеров гибких офисов - все больше. Мы доверили управление гибким форматом профессиональному игроку рынка сервисных офисов "Ключ". Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать территорию и формировать мультифункциональную среду. "Искра-парк" - это совершенно новая концепция бизнес-центра, хаб, где можно жить, работать, отдыхать и развиваться. Мы рады, что в нашем БЦ появился новый арендатор, ценности которого, так соответствуют нашим и надеемся, что наше партнерство станет долгосрочным и взаимовыгодным, а проекты яркими и востребованными", - отметила директор департамента аренды ГК "Галс" Светлана Мазур.

Многофункциональное деловое пространство сможет разместить до 700 рабочих мест. Открытие состоится в IV квартале 2021 года. Сетевой оператор "Ключ" предоставит арендаторам как готовые офисы с сервисом, так и предлагает создать индивидуальные проекты по модели built-to-suit для больших клиентов. Для резидентов сейчас разрабатывается полноценная экосистема для бизнеса, деловых встреч и отдыха: оборудованные переговорные с разным функционалом, конференц-залы, кухни, лаунж-зоны и другие важные элементы для современной работы.

"Наш новый объект в "Искра-Парке" - продолжение реализации стратегии "Ключа" по созданию ярких проектов не только в исторических зданиях, но и в классических БЦ. Концепция основана на синергетическом эффекте экосистемы и инженерии БЦ, дополненной гибкостью сервисного офиса. Таким образом, резиденты получат эффективное рабочее пространство с максимально комфортными условиями для своих сотрудников", - отметил СЕО "Ключа" Георгий Голенев.

"Искра-Парк" - офисно-деловой центр класса "А" для крупного бизнеса, который располагается в престижном районе Беговой и имеет прямой доступ к ключевым магистралям города: Ленинградскому проспекту, ТТК, Садовому кольцу и МКАД.

Бизнес-центр общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникальной "бриллиантовой огранкой" состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. В десяти входных группах БЦ "Искра-Парк" обустроены семь лифтовых холлов, девять зон ресепшен и системы контроля доступа. В бизнес-центре обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика. Арендопригодная площадь составляет более 55 тыс. кв. м.

Бешеный ритм жизни мегаполиса не должен сказываться на комфорте жизни. В состав многофункционального комплекса входит также жилой корпус из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей на 772 апартамента площадью от 37 до 130 кв. м. https://iskra-park.ru/

На первых этажах и вблизи МФК "Искра-Парк" расположено около 30 ресторанов и кафе, восемь супермаркетов, столовая "Столичный Вкус", ТЦ Авиапарк, шесть фитнес-центров, 25 медицинских учреждений, 13 банков, несколько детских садов, школ и высших учебных заведений. подземный паркинг на 530 машиномест, оборудованный зарядными устройствами для электрокаров.