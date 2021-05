Отель Margaritaville Island Reserve Cap Cana готовится принять первых гостей

МАЙАМИ, 13 мая. /PRNewswire/ В октябре 2021 года всемирно известная гостиничная группа Karisma Hotels & Resorts, отели которой расположены в Южной Америке, странах Карибского бассейна и Мексике, и международный гостиничный бренд Margaritaville, олицетворяющий стиль жизни, ассоциирующийся с развлечениями и эскапизмом, откроют новый пятизвездочный курортный отель Margaritaville® Island Reserve Cap Cana. Он станет вторым курортным отелем бренда Island Reserve, созданным совместно с брендами Karisma и Margaritaville, и первым - в Доминиканской Республике. Новый отель сочетает в себе комфортные условия проживания, характерные для курорта мирового класса с обслуживанием по системе "все включено", и беззаботный стиль жизни, воплощением которого является бренд Margaritaville. Бронирование открывается сегодня по льготным тарифам, составляющим от 209 долл. США с человека за ночь.

"После успешного запуска концепции курортного отеля Island Reserve на Майянской Ривьере в Мексике мы с удовольствием продолжим сотрудничество с гостиничным брендом Margaritaville, для того чтобы перенести олицетворяемый им стиль жизни в Доминиканскую Республику, добавив ему неповторимый местный колорит Кап-Каны, - рассказал Марио Матьё, старший вице-президент группы Karisma Hotels & Resorts по развитию бизнеса, проектированию и строительству, - Кап-Кана - идеальное место для строительства нашего нового курорта, так как здесь действительно ощущается дух беззаботного эскапизма, положенный в основу нашего бренда".

Партнерство с гостиничной группой Karisma оказалось весьма плодотворным для бренда Margaritaville, стремящегося расширить свое присутствие в странах Карибского бассейна.

"Мы рады открыть первый отель Margaritaville Island Reserve в Доминиканской Республике на пляже Кап-Каны - одном из самых потрясающих пляжей в мире, - заявил глава бренда Margaritaville Джон Колан, - Целью нашего расширяющегося сотрудничества с группой Karisma является создание условий для идеального островного отдыха. Возможность полностью расслабиться, отлично провести время, развлечься, вкусно поесть и насладиться первоклассным обслуживанием - все это понравится тем, кто разделяет философию беззаботной жизни Margaritaville".

Потрясающий приморский курорт для любителей путешествий

Отель Margaritaville Island Reserve Cap Cana находится на протянувшемся на несколько километров пляже Плайя-Хуанильо, который славится ослепительно-белым песком, прозрачными бирюзовыми водами океана и идиллическими закатами. Курортный комплекс Margaritaville Island Reserve Cap Cana, расположенный всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Пунта-Кана, насчитывает 228 номеров-люкс и 40 вилл. Благодаря их оригинальному дизайну, навеянному окружающим приморским ландшафтом, гости словно попадают в настоящий рай. Ощущение беззаботности не покидает гостей на протяжении всего отдыха благодаря непревзойденному уровню обслуживания, предлагаемому радушными "Послами острова" - персональными консьержами, которые готовы удовлетворить их любые желания, а также великолепным номерам, оборудованным всеми современными удобствами, включая мини-бары с напитками и закусками от бренда Joe Merchant, и службе круглосуточной доставки еды Karisma's Island Reserve Inclusive®.

При бронировании проживания гости смогут выбрать любой из 13 типов номеров класса люкс, включая номера с бассейном и номера для молодоженов, или виллу. Из номера-люкс Jimmy Buffett Suite, расположенного на верхнем этаже главного гостевого здания, открывается потрясающий вид на Карибское море. Открытая меблированная терраса площадью 27,8 кв. м. и гриль, позволяют устраивать вечеринки и ужинать на свежем воздухе.

Ожидается, что предстоящее открытие курорта окажет существенное влияние на развитие местной индустрии туризма и будет способствовать экономическому росту, необходимому для преодоления последствий пандемии COVID-19.

"Для нас большая честь работать в партнерстве с гостиничной группой Karisma Hotels & Resorts, чтобы воплотить в жизнь знаменитую концепцию бренда Margaritaville Island Reserve в Кап-Кане, - дополнил Хесус Бардерас, президент доминиканской строительной компании Cobbo Bay Developers SA, - Мы надеемся, что открытие этого курорта будет иметь положительные экономические последствия для местного гостиничного бизнеса и Доминиканской Республики в целом".

Роскошные эксклюзивные виллы

Уникальным элементом этого гостиничного комплекса являются 40 ультрароскошных курортных вилл Island Reserve с эксклюзивным доступом к бассейну в лагуне и бару на воде S.O.S. Swim Up Bar с гамаками для комфортного отдыха. На каждой вилле имеется кровать размера king-size, мини-кухня с барной стойкой для завтрака, гостиная и просторная открытая терраса с собственным бассейном или с прямым выходом к бассейну в лагуне.

Gourmet Village: развлечения на любой вкус всю ночь напролет

Развлекательный центр Gourmet Village в самом сердце курортного комплекса - идеальное место для отдыха на любой вкус. Яркая зажигательная музыка, богатая программа развлечений, ресторанчики с простой и, вместе с тем, изысканной кухней и многочисленные бары с потрясающими коктейлями не дадут скучать гостям.

Здесь же находится Margaritaville Main Stage - главная театральная сцена курорта, на которой ежедневно проходят представления и звучат тропические мелодии, подчеркивающие красоту прибрежных пейзажей. Кроме того, в Gourmet Village находятся 7 из 10 ресторанов курорта и ресторанов, предлагающих большой выбор напитков и блюд: от великолепной пасты в итальянском ресторане Frank & Lola's Italian Trattoria, до непревзойденных стейков в JWB Steakhouse и шедевров азиатской кухни в ресторане Mon So Wi.

Рядом с панорамным бассейном гостей будет ждать бар Rum Runners, где они смогут пообщаться в непринужденной обстановке и попробовать напитки и коктейли на основе лучшего в мире рома, которым с давних времен славятся Доминиканская Республика и Вест-Индия в целом. Бар у бассейна 5 o'Clock Somewhere Bar & Swim Up Bar с видом на пляж Хуанильо - идеальное место для послеполуденного отдыха с бокалом холодного коктейля или пива.

В спорткомплексе Sports Hub, который также расположен в развлекательном центре Gourmet Village, гости смогут заняться любимыми видами спорта от пиклбола и тенниса до аквафитнеса. Любителей спа-процедур ждет спа-центр St. Somewhere Spa площадью более 1000 квадратных метров, а в круглосуточном фитнес-центре Fins Up! площадью 204 квадратных метра все желающие смогут восстановить жизненную энергию и тонус или поработать на тренажерах. В детском клубе Parakeet Kid's Club ежедневно проводятся развлекательные мероприятия и игры под присмотром аниматоров и воспитателей. Кроме того, благодаря специально оборудованному помещению для проведения свадебных приемов Sky Wedding с открытой террасой на крыше, откуда открываются потрясающие виды, курорт станет идеальным романтическим местом для обмена брачными клятвами.

Проживание по тарифу Island Reserve Inclusive® и бронирование

Начиная с сегодняшнего дня открыто бронирование по тарифу Island Reserve Inclusive, который помимо проживания включает налоги, первоклассное питание и напитки, круглосуточную доставку еды в номер, услуги персонального консьержа и многое другое. При бронировании проживания в период до 15 июня 2021 года, стоимость проживания в период с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года составляет $209 с человека за ночь.

В целях реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности и хорошего самочувствия гостей, группа Karisma Hotels & Resorts разработала всеобъемлющую программу под названием Karisma Peace of Mind ™ , в которую включен выполняемый на месте бесплатный тест на антитела для отъезжающих в США гостей в соответствии с требованиями Центра по контролю за заболеваниями (CDC).

Для получения более подробной информации и бронирования номера свяжитесь с консультантом по путешествиям или посетите сайт : www.margaritaville islandreservreserts.com.

С фотоматериалами можно ознакомиться здесь.

Информация о гостиничной группе Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts - известная коллекцией отелей класса люкс гостиничная группа, владеющая и управляющая впечатляющим портфелем гостиничных объектов в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Европе. Ей принадлежат гостиничные бренды Margaritaville Island Reserve by Karisma, El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts, Sensimar Resorts и Karisma Hotels Adriatic. Отели, управляемые группой Karisma Hotels & Resorts, неоднократно занимали верхние строчки рейтингов лучших отелей мира, включая рейтинги "100 лучших отелей мира" и "30 лучших отелей в Канкуне", публикуемые журналом для путешественников Conde Nast Traveler, рейтинг "Выбор путешественников" сайта TripAdvisor®, рейтинг лучших отелей для романтических поездок Best Hotels for Romance, а также рейтинги Five Diamond Award и Four Diamond Award. Гостиничная группа Karisma Hotels & Resorts оказывает поддержку своим сотрудникам и местным сообществам и дарит гостям незабываемые впечатления. Она известна во всем мире творческим подходом к управлению гостиничным бизнесом и активным внедрением инновационных продуктов и решений.

Информация о бренде Margaritaville

Margaritaville - международный бренд, созданный в 1977, в основе которого лежит философия эскапизма, вдохновленная песнями Джимми Баффетта, пробуждающими стремление к бегству в тропический рай.

Портфель бренда Margaritaville включает более 20 отелей и более 20 дополнительных объектов гостиничной инфраструктуры, почти половина из которых являются строящимися объектами. Кроме того, в него входят два казино и более 60 фирменных объектов общепита, включая фирменные концептуальные бренды Margaritaville Restaurant, JWB Prime Steak и Seafood, а также 5 o'Clock Somewhere Bar & Grill. Более 20 млн путешественников ежегодно посещают курорты, клубы и рестораны Margaritaville, арендуют там дома для отпуска или приобретают роскошную жилую недвижимость. Кроме того, под маркой Margaritaville выпускается широкий ассортимент товаров для людей, разделяющих философию бренда: одежда, обувь, шейкеры для коктейлей, предметы интерьера, спутниковые радиостанции и многое другое.

Для получения более подробной информации о приверженности бренда Margaritaville соблюдению требований по охране здоровья и обеспечению безопасности посетите наш сайт по адресу: https://www.margaritaville.com/healthandsanitationcommitment.