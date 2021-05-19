Застройщика "Страна Девелопмент" включили в Государственный реестр независимых экспертов

Москва, 19 мая. Федеральный застройщик "Страна Девелопмент" аккредитован и включен Минюстом России в Государственный реестр независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов.

Ранее, в I квартале 2021 года, девелопер вошел в состав Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Как член НОЗА, застройщик включен в состав Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительству и жилищной политике, профильных комиссий экспертной группы дорожной карты (плана мероприятий) "Трансформация делового климата" по направлению "Градостроительная деятельность".

"Членство в ассоциациях и профессиональных объединениях дает возможность принимать активное участие в развитии строительной отрасли, формировании и эволюции правового поля, создании комфортных условий для развития бизнеса. Теперь мы можем оперативно выходить на диалог с законодателями и крупнейшими игроками рынка и совместными усилиями решать насущные проблемы в сфере жилищного строительства. Наша команда уверена, что только тесная совместная работа бизнеса и власти позволит нам решать масштабные задачи, которые сегодня стоят перед отраслью", - сказал вице-президент по развитию ГК "Страна Девелопмент" Андрей Басов.