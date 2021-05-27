SANY – крупнейший производитель тяжелого оборудования в Китае и второй по величине в мире

ЧАНША (Китай), 27 мая. /PRNewswire/ В 19-м ежегодном рейтинге Forbes Global 2000 представлены крупнейшие публичные компании мира по таким показателям, как рыночная стоимость, объемы продаж, прибыли и активы. SANY занимает первое место среди производителей тяжелого оборудования в Китае и второе место в мире, уступая только компании Caterpillar.

В этом году компания SANY поднялась на 235 мест, впервые войдя в клуб Forbes TOP 500 с годовым объемом продаж $14,4 млрд, прибылью $2,2 млрд, стоимостью активов $19,3 млрд. и рыночной стоимостью $41,2 млрд.

Несмотря на падение мирового рынка строительной техники на 27%, когда в первом квартале 2020 года началась пандемия COVID-19, являющаяся на данный момент крупнейшим ударом по планете в 21-м столетии, компания сохранила устойчивый рост, имея перспективный бизнес-план своего международного развития и тщательно продуманную стратегию управления деятельностью и бизнесом.

В первом квартале 2021 года компания SANY сохранила хорошую динамику роста: ее квартальная выручка достигла $5,17 млрд, увеличившись на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные линейки продукции SANY продолжают успешно распространяться по всему миру, укрепляя лидирующие позиции компании в отрасли.