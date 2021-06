СМИ: Основной доклад главы Supermicro на COMPUTEX 2021 VIRTUAL

САН-ХОСЕ, шт. Калифорния, 1 июня. /PRNewswire/ 1 июня 2021 года (COMPUTEX 2021 Virtual) президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян представит обновленную информацию о компании и подробное описание новейших разработок по серверам и средствам хранения данных.

Кроме того, за презентацией последует пресс-конференция с участием главы компании Чарльза Льяна. В качестве приглашенного докладчика выступит исполнительный вице-президент, директор по прибыли, главный управляющий подразделения сбыта, маркетинга и коммуникаций компании Intel Мишель Джонстон Хольтхаус.

На виртуальном стенде Supermicro будут представлены новейшие серверы с поддержкой процессоров 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable, процессоров 3rd Gen AMD EPYC™ и нового поколения систем, сертифицированных по стандартам NVIDIA.

Мероприятие: основной доклад главы Supermicro; виртуальный стенд на Computex; пресс-конференция

Место проведения: виртуально

Время проведения:

Основной доклад: 2 июня 2021 г. (среда) (GMT+8) 10:30-11:00

Пресс-конференция: 2 июня 2021 г. (среда) (GMT+8) 10:30-11:00

Виртуальный стенд: 31 мая 2021 г. (10:00, UTC+8) - 30 июня 2021 г. (24:00, UTC+8)

Все сессии и основной доклад будут доступны в режиме онлайн до 31 мая 2022 года.

Действующие лица: руководители компаний Supermicro и Intel

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) - ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов - является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.