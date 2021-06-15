Спонсор УЕФА ЕВРО-2020 Hisense представляет телевизоры серии Hisense TV U7

ЦИНДАО /Китай/, 15 июня. /PRNewswire/. 12 июня в столице Италии Риме после годовой задержки стартовал чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020. Присутствие большого количества китайской рекламы на многих цифровых панелях и экранах, расположенных по периметру футбольного поля, вызвало широкое обсуждение среди китайских зрителей. В 2016 году компания Hisense, которая была первым китайским спонсором проводимого УЕФА чемпионата Европы по футболу, во время матчей демонстрировала рекламный ролик со слоганом Buy TV, Choose U7 ("Купите телевизор, выбирайте U7", который посмотрели миллионы футбольных болельщиков футбола по всему миру. Спустя 5 лет многие другие китайские компании последовали примеру Hisense и стали спонсорами ЕВРО УЕФА-2020. В результате, реклама китайских фирм стала обычным явлением на всех крупнейших европейских соревнованиях.

Впервые за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу промежуток между ними был продлен до пяти лет вместо четырех. Кроме того, в этом году также отмечается 60-я годовщина этого международного турнира, проводимого раз в четыре года. Нынешний турнир ожидался футбольными болельщиками во всем мире с особым нетерпением, поскольку он стал одним из первых спортивных событий мирового класса после отмены карантинных мер, введенных в большинстве стран в связи с пандемией COVID-19, и одним из первых мероприятий с присутствием определенного количества зрителей на трибунах. В Европе онлайн-трансляция первой игры турнира собрала огромное количество зрителей, а китайские болельщики из-за разницы во времени смотрели игру поздно ночью. Первые три дня ЕВРО-2020, во время которых состоялись матчи с участием команд звезд из Бельгии, Англии и Нидерландов, совпали с популярным в Китае Фестивалем лодок-драконов. Ожидается, что популярность этих трех команд в Китае приведет к взлету рейтингов телетрансляций у китайских футбольных болельщиков.

Пять лет назад, в 2016 году, компания Hisense, первый китайский спонсор УЕФА ЕВРО в 56-летней истории турнира, произвела неизгладимое впечатление на аудиторию со слоганом Hisense TV China's No. 1 ("Hisense TV — марка телевизоров №1 в Китае"). Однако в этом году во время стартового матча компания Hisense заняла более сдержанную позицию и вернулась к прежнему слогану Buy TV, Choose U7. U7 — серия телевизоров, разработанная специально к турниру ЕВРО-2020, заняла заметное место в портфеле продукции бренда Hisense TV. По аналогии с большинством футбольных команд, имеющих в своем составе звездного игрока, играющего под №7, руководители компании Hisense, узнав о популярности моделей этой серии, стали во время совещаний называть ее "игроком №7 команды Hisense".

По данным китайской консалтинговой фирмой All View Cloud три модели серии Hisense U7 на протяжении двух последних месяцев подряд входят в десятку самых продаваемых новых телевизоров в Китае. Hisense U7G-Pro, первый в мире телевизор с технологией ULED XDR, которая позволяет добиваться пиковой яркости изображения в 1600 нит, т. е. более чем в 5 раз выше, чем у обычных ЖК-телевизоров, что значительно повышает четкость и уровень детализации изображения. Сверхвысокая частота обновления экрана, достигающая 144 Гц, полностью устраняет эффект полос, возникающих на экране, когда игроки быстро перемещаются по полю или делают длинные передачи. Кроме того, в этом году специально к ЕВРО-2020 компания Hisense разработала режим Super Fan ("Суперфанат"), включающий в себя такие функции, как AI Green Field (интеллектуальная функция, оптимизирующая изображения, получаемые при ведении панорамной съемки покрытого зеленой травой поля, делая их значительно более четкими), AI Watching (интеллектуальный просмотр) и Multi-Perspective Watching (просмотр изображений, получаемых с разных точек съемки). Сочетание этих специальных функций, добавленных с учетом потребностей футбольных болельщиков, делает модель U7G-Pro идеальным выбором для просмотра матчей ЕВРО-2020.

Shuo Chen (Шуо Чен), тел. +86 15621008071, chenshuo3@hisense.com