ГК "Галс" подписала договор на комплекс работ по строительству "Академии спорта "Динамо"

Москва, 24 июня. Компания "Галс Технический заказчик" (входит в ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") подписала договор с компанией "Магнум" на выполнение всего комплекса работ основного этапа строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса Академии спорта "Динамо" по адресу: Ленинградский проспект, вл. 36. в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона "Динамо". Объект площадью свыше 30,5 тыс. кв. м. возводится на участке более 4 га. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.

"Развитие социальной инфраструктуры столицы - одно из самых важных направлений не только для девелоперов, но и для москвичей. Мы прекрасно осознаем всю необходимость строительства знаковых спортивных объектов в уже устоявшейся застройке Москвы. И конечно же, при создании нового многофункционального спортивно-тренировочного комплекса необходимо учитывать не только направленность объекта, но и комфорт жителей близлежащих районов. Именно поэтому, мы со всей ответственностью подошли к основному этапу реализации Академии спорта "Динамо", продолжив сотрудничество с одной из самых лучших профильных компаний, которая возводит спортивные объекты по всей России. Для ГК "Галс" это уже второй масштабный спортивный проект. Мы уверены, что новый многофункциональный комплекс станет настоящей спортивной доминантой Ленинградского проспекта", - отмечает руководитель бизнес-направления "Девелопмент" Иван Зуев.

В рамках заключенного договора компания "Магнум" должна выполнить в полном объеме такие работы как разработка котлована, устройство фундамента, возведение железобетонного каркаса, монтаж металлических конструкций, а также обустройство наружных стен и кровли, установка инженерных систем, проведение фасадных работ и благоустройство территории.

На двух этажах Академии спорта "Динамо" появятся секции для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами; зона ледовых видов спорта; тренировочная ледовая арена; зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом, а также универсальный спортивный зал вместимостью 400 зрителей В каждой зоне будут обустроены собственные блоки раздевальных комнат.

Участок, на котором будет построена Академия спорта "Динамо", окружен множеством знаковых мест Москвы - например, стадионом "Динамо" и Петровским парком. Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс станет дополнительным центром притяжения в рамках спортивного и паркового ансамбля.

Многофункциональный комплекс Академия спорта "Динамо" - второй проект ГК "Галс", в котором компания выступает в качестве fee-девелопера. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию МФК "Матч Поинт", яркой особенностью которого является спортивная волейбольная арена на 3500 зрителей, соответствующая требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Объект стал тренировочной базой для спортивного общества "Динамо". В составе МФК "Матч Поинт" площадью 206 тыс. кв. м: жилое здание на 1551 апартамент, 1602 м/м в подземном паркинге и автомобильная мойка. Инфраструктура дополнена административно-офисным зданием и коммерческими площадями на первых этажах с отдельными входными группами.

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