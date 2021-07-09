SCENTAIR и Snap Fitness объявляют о глобальном партнерстве

​​​​​​​ШАРЛОТТА /шт. Северная Каролина/, 7 июля. /PRNewswire/. Компания ScentAir, мировой лидер в области аромамаркетинга, объявила о партнерстве с ведущей франшизой фитнес-клубов Snap Fitness.

По данным TopFranchise.com, в 2021 году Snap Fitness входит в десятку лучших франшиз фитнес-клубов в США. Компания уже открыла или планирует открыть около двух тысяч заведений по всему миру. Компании Snap Fitness и ScentAir объединили усилия для создания аромата, способного вдохновить посетителей фитнес-клубов повысить эффективность своих тренировок. Команда парфюмеров ScentAir предложила Snap Fitness яркий аромат с бодрящими нотками.

Руководитель отдела разработки продукции Snap Fitness Энди Пит (Andy Peat) считает, что с новым ароматом члены клуба почувствуют себя уютнее, и описывает его как «приятный запах для поднятия настроения», который «чувствуешь сразу, как только заходишь в клуб».

«Приятно иметь дело с известным и надежным партнером, таким как ScentAir. Это гарантирует лучший результат для нашей франшизы фитнес-клубов», — заявил г-н Пит.

Компания ScentAir привлекла к работе команды специалистов из семи офисов по всему миру, чтобы предложить наиболее подходящие парфюмерные решения для Snap Fitness в глобальном масштабе. Компания ScentAir уже более 25 лет лидирует в сфере интеллектуального аромамаркетинга. Международная команда находит эффективные решения для клиентов, которые отвечают потребностям местного бизнеса и отличаются качеством мирового уровня.

Президент компании ScentAir Брайан Эдвардс (Brian Edwards) отметил следующее: «Всегда приятно поработать с другими международными брендами, вместе с которым мы делаем то, что у нас получается лучше всего, — предоставляем решения для бизнеса в глобальном масштабе. Мы уверены, что новый фирменный аромат Snap Fitness быстро превратится в неотъемлемую часть бренда».

Чтобы узнать больше о том, как парфюмерный маркетинг может изменить ваш бизнес, посетите сайт ScentAir.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Evin Ellis (Эвин Эллис), ScentAir Technologies, LLC., eellis@scentair.com