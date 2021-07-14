Phoenix Tower International наращивает темпы внедрения 5G в Европе

​​​​​​​Бока-Ратон /шт. Флорида/, 14 июля. /PRNewswire/. Компания Phoenix Tower International (далее — Phoenix) заключила соглашение с Monaco Telecom о покупке свыше 830 вышек беспроводной связи и приобретении новых вышек на Мальте и Кипре, которые будут возведены в течение ближайших шести лет (по программе build-to-suit). На сегодняшний день компания Phoenix является крупнейшим поставщиком инфраструктуры для вышек беспроводной связи в обеих странах. Благодаря долгосрочному партнерству с компанией Monaco Telecom в рамках новой сделки оператор займет эти участки как минимум на двадцать лет.

На Мальте и Кипре компания Phoenix планирует использовать модель нейтральной вышки, независимой от хоста. Это позволит расширить площадь покрытия для всех операторов беспроводной связи и в конечном итоге создаст новые возможности для подключения в обеих странах.

Phoenix продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке — компания приобрела новые вышки в Ирландии и Франции в июне и теперь интегрирует свои операции в каждой стране. Таким образом, к настоящему времени в портфель компании добавились 274 площадки.

С учетом недавних сделок во владении и управлении компании Phoenix находится 4285 вышек беспроводной связи по всей Европе, в Ирландии, Франции, Италии, Мальте и на Кипре, что делает ее одним из крупнейших собственников в регионе.

«Мы быстро нарастили свое присутствие в Европе и менее чем за два года наладили операции в пяти странах. Это лишний раз подтверждает быстроту и гибкость нашей компании при реализации соглашений о приобретении и партнерстве, а также в ходе отладки локальных операций. В результате нашей работы улучшится покрытие беспроводной сети и появятся новые возможности для подключения в разных странах», — отметил Даган Касавана (Dagan Kasavana), генеральный директор Phoenix Tower International.

«Телекоммуникационная отрасль растет по всему миру, — добавил г-н Касавана. — Phoenix Tower International обладает отличными операционными и финансовыми возможностями для быстрого роста, и мы готовы развивать наш бизнес на всех рынках в ближайшие месяцы и годы».

Информация о компании Phoenix Tower International

Компания Phoenix Tower International (далее — Phoenix) является владельцем и оператором более чем 13,5 тыс. вышек, 986 км оптоволокна и более 80 тыс. других видов инфраструктуры беспроводной связи, а также объектов сопутствующей инфраструктуры в 18 странах Европы, США, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Компания Phoenix была основана в 2013 году с целью превратиться в ведущего поставщика оборудования для операторов беспроводной связи на быстрорастущих рынках в Северной и Южной Америке. Среди инвесторов компании — фонды, которыми управляют Blackstone Tactical Opportunities и Джон Хэнкок, а также различные члены команды менеджеров. Более подробная информация представлена на сайте компании www.phoenixintnl.com .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Karen Ricci (Карен Ричи), kricci@phoenixintnl.com