GWM проводит Онлайн-конференцию зарубежных дистрибьюторов-2021 в целях мирового лидерства

БАОДИН (Китай), 10 августа. /PRNewswire/. 9 августа компания GWM провела Онлайн-конференцию зарубежных дистрибьюторов 2021 года под тематическим названием "To Change & For Future" ("Меняться во имя будущего"). К участию в конференции, транслировавшейся в прямом эфире, были приглашены представители почти 200 зарубежных дистрибьюторов из более чем 60 стран и регионов, включая Россию, Австралию, Южную Африку, Ближний Восток, Северную Африку, Центральную и Южную Америку. Цель конференции заключается в разъяснении концепции последовательных изменений, ознакомлении со стратегией GWM и укреплении доверия к стратегии посредством оценок эффективности работы.

Компания GWM добилась роста продаж на фоне непрекращающихся волн пандемии COVID-19 и глобального дефицита чипов. С января по июль 2021 года совокупный объем продаж GWM превысил 700 тыс. единиц, увеличившись на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем зарубежных продаж превысил 74 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с тем же периодом на 176,2% и составив 10,4% от совокупного объема продаж, что свидетельствует о том, насколько огромный потенциал был создан для мирового рынка и насколько усовершенствовалась стратегия компании в новой ситуации. Воодушевленные этим, зарубежные дистрибьюторы преодолели трудности и совершили прорывы. Компания GWM присудила премии "Sales Pioneer Awards" четырем ведущим дистрибьюторам в Чили, Саудовской Аравии, Кот-д'Ивуаре и Украине.

Основываясь на достигнутых результатах и стратегии на период до 2025 года, действующий президент компании GWM Мэн Сянцзюнь (Meng Xiangjun) отметил на конференции, что единственным путем к завоеванию мирового лидерства являются последовательные изменения. Он призвал всех сотрудников компании GWM достичь лидерства в нынешних условиях глобальных перемен, обеспечив ее отрыв от других конкурентов за счет сосредоточения на успехе, ориентированном на конкретные виды продукции, и упорного продолжения целенаправленной работы с пользователями.

Основываясь на стратегии работы в рамках данной категории, компания GWM сделает свою продукцию популярной во всем мире за счет "эволюции одного продукта" и "дифференциации категорий", а также победит в мировом соперничестве за счет высокого качества продукции. Следуя глобальным тенденциям электрификации, сетевого взаимодействия и интеллектуализации, компания GWM будет лидером нового сегмента энергетики с полным ассортиментом моделей электромобилей, опираясь на технический потенциал для укрепления своих ведущих позиций в качестве интеллектуального бренда и создавая более экологичную, интеллектуальную и безопасную продукцию для пользователей по всему миру.

Основываясь на успехе своей продукции, GWM завоевывает сердца пользователей благодаря всестороннему обновлению во всех областях за счет "глубоких корпоративных реформ", в конечном итоге выходя в лидеры посредством создания всемирно известного бренда. Обеспечивая возможность систематической работы с пользователями, компания GWM также привлекает все большее число пользователей за счет обновления маркетинговой стратегии и поэтапной оптимизации методик, а также укрепления интеллектуальной и инновационной экосистемы обслуживания с целью превзойти ожидания пользователей по всему миру и добиться непрерывного процесса рекламирования ее продукции из уст в уста.

В ходе конференции компания GWM привлекла внимание зарубежных дистрибьюторов к стратегическим целям, заключающимся в достижении к 2025 году совокупного объема производства и продаж на уровне 4 млн единиц продукции при объеме зарубежных продаж в 1 млн единиц. GWM будет рассматривать новейший товарный сегмент в качестве "боевого резерва", а всестороннюю работу с пользователями — как цель для создания разнообразных наработок в плане совершенствования продукции и принципиально новых способов ее применения для пользователей по всему миру. Компания GWM продолжит меняться и завоевывать лидерство на будущее в различных сферах глобальной конкуренции.

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