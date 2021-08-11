Москва, 11 августа. В этом году исполняется 20 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Создание ШОС соответствовало тенденции мира, развития и сотрудничества и открыло новую эпоху. Издательство "Чжунго баодао" представляет истории из жизни людей - дань уважения "Шанхайскому духу" и 20-летию ШОС.

Китайская Национальная академия управления и ШОС тесно сотрудничают. За последние 20 лет Китайская Национальная академия управления готовила для ШОС большое количество кадров. Директор Департамента международного сотрудничества Дун Цин с 2009 года установила неразрывные связи с ШОС. Дун Цин надеется, что с помощью этого Форума по вопросам государственного управления и лидерства соответствующие институты государств-членов ШОС смогут усилить прагматическое сотрудничество в соответсвенных областях и активно развивать "Шанхайский дух".

Достижения ШОС за последние 20 лет неотделимы от усилий ее членов со дня основания. Российские дипломаты, принимавшие непосредственное участие в строительстве ШОС с 1 августа 2001 года, отмечали, что "Шанхайский дух" имеет для них важное значение, как принцип Бандунга и пять принципов мирного сосуществования.

Нурлан Аккошкаров, советник-посланник Постоянного представительства Казахстана при Секретариате ШОС, считает "Шанхайский дух" уникальным духом, демонстрирующим взаимопонимание и взаимоуважение. Именно благодаря "Шанхайскому духу" ШОС стала важным фактором поддержания региональной стабильности.

Директор Российского культурного центра Тамара Касьянова неоднократно принимала участие в мероприятиях, проводимых ШОС. Все эти мероприятия сопровождаются энтузиазмом и дружбой, поэтому каждый раз, когда она приходит в Секретариат ШОС, чувствует себя как дома.

Под руководством "Шанхайского духа" ШОС выдержала испытание турбулентностью международной обстановки и открыла путь сотрудничества и развития. Этот путь соответствует региональным реалиям и отвечает потребностям всех сторон, проводя важные исследования для построения международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.