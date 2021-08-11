Издательство "Чжунго баодао": конференция ШОС призывает страны к углублению сотрудничества

Москва, 11 августа. 28 июля Конференция по вопросам государственного управления и лидерства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованная Государственной академией управления КНР и Секретариатом ШОС, успешно завершилась в Пекине. Все установленные повестки дня были выполнены. Около 200 представителей из разных стран приняло участие в широком обсуждении.

На панельных сессиях представители из разных стран уделили внимание вопросам о национальном развитии и государственном управлении, исходя из своих национальных реалий, с разных сторон провели углубленные обсуждения таких вопросов, как правящая партия и национальное развитие, реагирование на эпидемию и модернизация управления, благосостояние населения и социальное управление, возможности и вызовы в региональном сотрудничестве. Участники обменялись мнениями и извлекли уроки друг у друга в обмене опытом в каждой стране. Между тем, тема "углубления сотрудничества" неоднократно упоминалась на всех панельных сессиях. От борьбы с коронавирусной эпидемией до ситуации с безопасностью в Афганистане представители разных стран пришли к единому мнению о том, что государства-члены ШОС должны доверить друг другу и установить более тесные и дружественные отношения сотрудничества в больших сферах.

На церемонии закрытия Проректор Государственной административной академии КНР Чжэнь Чжаньминь выдвинул инициативу, сосредоточенную на дружеских обменах и сотрудничестве между странами в таких сферах, как создание сети сотрудничества ШОС по наращиванию способностей госуправления и развитию лидерства, содействие совместному использованию знаний, опыта и новаторских практик, построение высококачественной платформы для международных обменов и назначение специальных работников для общения и координации между странами. Эту инициативу единодушно поддержали Академии управления государств-членов ШОС.