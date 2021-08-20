Pantum запустил новую серию лазерных печатающих устройств Elite

Москва, 20 августа. Бренд Pantum разрабатывает, производит и продает лазерные печатающие устройства и расходные материалы по всему миру. В этом году компания презентовала серию лазерных принтеров Elite.

В новую серию вошли модели BP5100 (BP5100DN / BP5100DW) и BM5100 (BM5100ADN / BM5100ADW, BM5100FDN / BM5100FDW).

Серия Elite оптимальна для малых, средних и крупных компаний, а также государственных компаний, которым требуется эффективная и экономичная печать.

Эффективная печать: 40 страниц в минуту

Новая серия принтеров стала одной из самых быстрых в текущей линейке продукции Pantum A4. Скорость печати доходит до 40 страниц в минуту, а время печати первой страницы менее 6,9 секунд.

Помимо стандартного лотка на 250 листов и многофункционального лотка на 60 листов, два дополнительных лотка большой емкости на 550 страниц увеличивают максимальную емкость подачи до 1410 страниц. Таким образом, значительно сокращается время прерывания печати из-за отсутствия бумаги.

Особенности новой серии:

• Установка драйвера в один клик.

• Печать через Wi-Fi и печать с прямым подключением через мобильное приложение (только для беспроводной модели).

• 3,5-дюймовый сенсорный экран BM5100FDN / BM5100FDW поддерживает широкий спектр функций: печать / копирование / сканирование / факс, печать с паролем, печать без вывода сообщений, печать закладок, автоматическое двустороннее сканирование и сканирование на USB.

• Автоматическая двусторонняя печать устройств серии Elite позволяет пользователям экономить до 50% бумаги.

• Отдельная конструкция барабана и тонер-картриджа.

• Прочный металлический каркас.

О компании

Компания основана в 2010 году. Основная специализация - производство принтеров, материалов для печати, а также решения и услуги для печати. В 2011 году компания Pantum начала масштабировать свою деятельность на другие страны.

Благодаря запатентованной технологии Pantum предлагает экономичные, удобные и энергоэффективные продукты, а также надежные решения для печати.

Контакты - info@pantum.com.