Casio и Scuderia AlphaTauri представят новые часы EDIFICE с 6K-углеродным волокном

ТОКИО, 24 августа. /PRNewswire/. Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила о выпуске новых моделей в линейке умных хронографов EDIFICE, отражающих концепцию бренда "Скорость и интеллект". В моделях EQB-1200AT, EFS-S580AT и EFR-571AT используется циферблат из углеродного волокна 6К*. Это третий набор моделей, разработанных совместно с автогоночной командой Scuderia AlphaTauri Formula One™.

*Материал, сотканный из нитей, каждая из которых состоит из 6000 углеродных волокон.

Scuderia AlphaTauri — гоночная команда, в составе которой соревнуются молодые и перспективные гонщики. Новейшие технологии команды и любовь к скорости идеально сочетаются с концепцией бренда EDIFICE. Компания Casio стала официальным партнером команды в 2016 году, тогда она была известна как Scuderia Toro Rosso.

Новые модели часов EQB-1200AT, EFS-S580AT и EFR-571AT оснащены циферблатом из углеродного волокна 6K, как и ставшие популярными модели второго этапа сотрудничества со Scuderia AlphaTauri. В часах применяется технология Formula One™, корпус выполнен из того же высокопрочного углеродного волокна, которое используется в крыльях и полах гоночных автомобилей. Темно-синий цвет команды служит фоном, а флюоресцентный желтый цвет — цвет комбинезонов, которые носят механики экипажа после гонок — выделяет ключевые компоненты: циферблат, секундная стрелка, стрелка индикатора и кнопка секундомера, улучшая их видимость для безопасной работы в паддоке и боксах.

Все три модели обеспечивают водонепроницаемость на глубине до 100 метров. В моделях EQB-1200AT и EFS-S580AT используется высокопрочное сапфировое стекло, за целостность которого можно не бояться даже в самых изнурительных гоночных условиях. Кроме того, модель EQB-1200AT оснащена функцией Mobile Link — при подключении к смартфону с помощью специального приложения время настраивается автоматически для точности хронометража, так необходимого для сотрудников команды, планирующих свои дни поминутно. Приложение работает в почти 300 городах практически во всех часовых поясах — идеальное решение для команды, путешествующей по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2021/0824_eqb-1200at/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1596892/image_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1596891/EQB_1200AT_EFS_S580AT_EFR_571AT.jpg



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