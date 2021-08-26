CGTN: GAUC проведет всемирный молодежный саммит на тему безуглеродного будущего

ПЕКИН, 25 августа. /PRNewswire/. 2021 год является критически важным в плане активизации мер по борьбе с изменением климата. В целях мобилизации, демонстрации и максимального укрепления потенциала молодежи в борьбе с изменением климата Международный университетский климатический альянс (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) объявляет о проведении саммита ClimateX — глобальной инициативы по привлечению молодежи со всего мира, реализуемой под руководством GAUC.

Цель саммита ClimateX заключается в содействии продвижению мира к безуглеродному будущему. Саммит будет проходить с 25 по 29 октября, вписываясь в намеченный на эту осень график международных климатических мероприятий, включая 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

ClimateX будет сосредоточен на климате и четырех сферах: природа и биоразнообразие, продовольствие и здравоохранение, энергетика и транспорт — по трем основным направлениям: наука/образование, деятельность и мнения.

В ходе Конференции ООН по изменению климата лицам, определяющим международную политику, будут представлены научные доклады, предложения по политике и короткие видеоролики, демонстрирующие усилия молодежи, направленные на смягчение последствий изменения климата.

-Наука/образование: научно-образовательное направление, организуемое университетом Цинхуа, а также Оксфордским, Йельским и Колумбийским университетами, предполагает анализ статей, представленных магистрантами, посещающими учебные заведения, входящие в GAUC, и студентами университетов, не являющихся членами альянса. (Срок подачи тезисов: до 5 сентября)

-Деятельность: студенты из различных университетов в составе GAUC коллективно обсудят решения по климату во время хакатона длительностью 5 дней и 7 часов.

-Мнения: на этом направлении, реализуемом совместно с Университетской сетью COP26, предполагается показ коротких видеоклипов от молодых людей со всего мира, в которых они делилась бы своими мыслями об изменении климата. (Срок подачи видеоматериалов: до 31 августа)

Молодые люди, заинтересованные в просмотре или участии в мероприятиях ClimateX текущего года, могут посетить сайт http://climatex2021.gauc.net/.

Другие запросы относительно Саммита направляйте по адресу: gaucevent@tsinghua.edu.cn.

GAUC был основан в январе 2019 года, когда восемь университетов выступили с совместным заявлением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

В настоящее время членами GAUC являются 15 университетов, а миссия Международного университетского климатического альянса заключается в активизации поиска решений в области изменения климата посредством научно-исследовательской, образовательной и информационно-пропагандистской деятельности, а также в установлении партнерских отношений с промышленными, некоммерческими и государственными организациями в целях содействия их быстрой реализации на местном и глобальном уровнях.

GAUC продолжит выполнение этой миссии, содействуя обмену опытом и сотрудничеству между входящими в его состав университетами и обеспечивая руководство международной деятельностью учреждений высшего образования, направленной на решение проблем, связанных с изменением климата.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Jiang Simin (Цзян Симинь), тел. +86-188-2655-3286, cgtn@cgtn.com