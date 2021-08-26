В Чунцине открылся Форум цифровой экономики Китай – ШОС

CHONGQING, China, 25 августа. /PRNewswire/. Чунцин стартовали Форум цифровой экономики Китай – ШОС и выставка цифровых технологий Smart China Expo 2021 (SCE 2021). Церемония открытия и основная часть Форума проведены в месте расположения офлайн-выставки, параллельно с ними в интернете на официальном сайте SCE открылась выставка в режиме онлайн.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в адрес данных мероприятий поздравительное письмо. Сам Форум цифровой экономики Китай – ШОС, а также Выставка цифровых технологий Smart China Expo 2021 (SCE 2021) продлятся с 23 по 25 августа. Они призваны стать общей платформой для планирования, интеграции и обмена ресурсами в сфере интеллектуальной индустрии.

Форум Китай – ШОС, посвященный развитию цифровой экономики и содействию общему процветанию, включает в себя церемонии подписания различных проектов сотрудничества, а также подфорумы и тематические выставки, в которых принимают участие все 18 государств, входящих в ШОС, либо являющихся наблюдателями или партнерами по диалогу.

На церемонии открытия генеральный секретарь ШОС Владимир Имамович Норов отметил, что опыт развития КНР в области цифровой экономики и трансграничной электронной торговли сформировал бесценный пример для подражания для всех участников ШОС.

Первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков, выступая на церемонии открытия, подчеркнул свою убежденность в том, что Форум Китай – ШОС 2021 года найдет новые возможности для регионального сотрудничества.

Лауреат премии Тьюринга Джон Хеннесси завершил церемонию открытии речью, в которой убежденно заявил, что SCE 2021 обязательно приведет нас к новым прорывным рубежам. С начала пандемии COVID-19 цифровая экономика играет важную роль в предотвращении распространения и контроле над грозной инфекцией, она также способствует экономическому и социальному восстановлению всех стран. В свете этого скорейший переход на цифровые технологии становится неотложной задачей человечества, а Чунцин является хорошим примером стремительного прогресса в этой области.

Министр связи и информации и второй министр внутренних дел Сингапура Жозефина Тео выступила на церемонии открытия посредством видеосвязи. Она подчеркнула, что технологии являются одним из четырех основных секторов инициативы Чунцина о взаимосвязанности. Они также являются ключевыми факторами для современных коммуникационных возможностей и развития индустрии услуг.

Стоит отметить, что Форум Китай – ШОС нацелен на создание более широкой платформы для активизации обмена и сотрудничества между Чунцином и государствами-участниками ШОС. Особенно ярко это проявляется в таких передовых направлениях, как цифровая экономика и искусственный интеллект.

SCE 2021 продолжит свою работу в рамках темы «Интеллектуальные технологии: расширение возможностей экономики и обогащение жизни». Будут проведены в онлайн- и офлайн-форматах 6 форумов, 5 конкурсов, более 100 презентаций, в которых должны принять участие более 610 предприятий из 31 страны мира.

Участники проведут углубленную совместную работу и обменяются мнениями по вопросам экономики и торговли, а главными событиями станут церемонии подписания проектов с участием стран и ведущих предприятий, расположенных вдоль маршрута инициативы «Пояс и путь». Также в них примут участие международные организации, города-побратимы и лидеры отраслей.

Благодаря огромной выставочной площади в 70 тыс. кв. м, мероприятие является идеальной платформой для презентации последних достижений в области технологий и продуктов SMART-промышленности.

Платформа онлайн-выставки представляет собой цифровую модель «песочного стола», которая проводит посетителей через серию иммерсивных, объединенных едиными сценариями потрясающих демонстраций, дающих опыт и понимание впечатляющих достижений развития SMART-технологий.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите следующие сайты:

https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2021/

https://www.ichongqing.info/special/2021sco/

Контактное лицо:

Цао Сянъи

Тел .: 0086-18623565606

E-mail: caoxy@ichongqing.info

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