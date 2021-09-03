В БЦ "Невская Ратуша" завершена "стена в грунте" и открылась выставка о первом трамвае

Москва, 3 сентября. Группа компаний "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") объявляет о завершении базового этапа строительства II-й очереди административно-делового квартала "Невская Ратуша". На сегодняшний день полностью выполнены работы по устройству конструкции "стена в грунте".

"Использование инновационной технологии позволяет не только ускорить сроки реализации проекта, но, в первую очередь, не навредить окружающим зданиям, так как "Невская Ратуша" возводится в самом центре города. Наш участок расположен так плотно к исторической застройке, что не позволяет нам выполнять устройство подземной части открытым способом. Метод "стена в грунте" обеспечивает выполнение работ по границам участка, - комментирует Иван Зуев, руководитель бизнес-направления "Девелопмент" ГК "Галс", - Завершение этапа строительства "стены в грунте" также позволяет приступить к следующему циклу работ – строительству с применением технологии top-down, которая способствует аккуратному возведению зданий в черте города достаточно высокими темпами".

Сегодня на строительной площадке II-й очереди административно-делового квартала "Невская Ратуша" ГК "Галс" активно ведет работы по армированию и бетонированию трех одиннадцатиэтажных корпусов. Готовые монолитные конструкции зданий NN 4 и 5 возведены на уровне пятого этажа, на 6 корпусе уже завершен шестой этаж. По проекту все здания, которые возводятся во II-й очереди, будут иметь свободную планировку по принципу "open space".

К реализации II-й очереди квартала "Невская Ратуша" ГК "Галс" приступила в конце 2019 года. Площадь нового строительства - 146 тыс. кв. м. и состоит из 6 офисных зданий и двухэтажного подземного паркинга. До конца 2021 года "Галс" планирует полностью завершить монолитные работы на корпусах II-й очереди квартала.

Деловой квартал "Невская Ратуша" - проект инновационный на всех этапах своего жизненного цикла от строительных технологий до нового для Санкт-Петербурга формата комплексного развития территории. ГК "Галс" создает не только современную и не имеющую аналогов точку роста коммерческой недвижимости в историческом центре Санкт-Петербурга, но и строит креативное, современное городское пространство, доступное всем горожанам и гостям.

"Мы активно развиваем административно-деловой квартал, при этом бережно сохраняя функциональное назначение проекта и архитектурную концепцию неоклассицизма. Уже сегодня "Невская Ратуша" стала уникальным по масштабу и наполнению деловым кластером, новой точкой притяжения в исторической части Санкт-Петербурга. На площади у фонтанов жители и гости города делают потрясающие фотографии, а под открытым небом проходят разнообразные мероприятия и выставки. К примеру, сегодня на территории делового квартала для всех желающих открылась уникальная выставка художественных работ - "Изобретение первого трамвая Ф.А. Пироцкому посвящается", приуроченная к году науки и технологий России", - рассказывает Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК "Галс".

Первая очередь проекта "Невская Ратуша" включает в себя 3 корпуса, общей площадью 174 тыс. кв. м и полностью реализована. В главном корпусе квартала располагается штаб-квартира 13-ти Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Арендаторами второго и третьего корпусов являются структуры Банка ВТБ (ПАО), ПАО "Газпром", Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга и др. Во всех зданиях применено "умное остекление", которое затемняется в зависимости от яркости солнечного света. Главный корпус венчает сложный с технологической точки зрения стеклянный купол, для которого применялось гнутое в разных плоскостях стекло.

Архитектурный облик делового квартала "Невская Ратуша" разработан мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Общая площадь проекта 365 000 кв. м, возводимых на территории 6,1 га. В пешей доступности от квартала находятся три станции метро и три основные магистрали: Невский и Суворовский проспекты, а также Синопская набережная.

Проект "Невская Ратуша" является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий – CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных и торговых центров" и др. В этом году офисный-деловой квартал "Невская Ратуша" номинирован на премию Arendator Awards 2021.

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Департамент внешних коммуникаций ГК "Галс":

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Справка о компании:

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") объединяет группу компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок в составе Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "Девелоперские активы" и ряд других. Общий объем девелоперских проектов 2,5 млн кв. м. За период с 2016 по 2020 гг. ГК ввела в эксплуатацию более 1,4 млн жилых и офисных помещений и вошла в ТОП-20 самых надежных застройщиков.

В 2019 – 2020гг. были введены в эксплуатацию 4 объекта недвижимости общей площадью более 500 тыс. кв. м: многофункциональные комплексы "Искра-Парк" и "Матч Поинт", жилой комплекс "Достояние" и третий этап жилого комплекса "Наследие". Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет 600 тыс. кв. м. На стадии строительства находится второй этап бизнес-квартала "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге, Академия спорта "Динамо" и др.

В портфеле ГК "Галс" такие знаковые для Москвы объекты, как бизнес-центр SkyLight и МФК "Искра-Парк", торгово-развлекательный комплекс "Центральный Детский Магазин на Лубянке", элитные кварталы "Театральный Дом", "Сады Пекина", а также другие проекты в Москве и регионах. Подробная информация о компании и проектах доступна на сайте: https://hals-development.ru/ и в социальных сетях Facebook и Instagram.