GAC MOTOR представляет новый GN8: комфорт в самых экстремальных условиях

ГУАНЧЖОУ (Китай), 6 сентября. /PRNewswire/. Модель GN8, прошедшая интенсивные испытания на устойчивость к погодным условиям, а также имеющая двигатель с высоким КПД, изумительное техническое оснащение, превосходные технические характеристики и величественный внешний вид, обеспечивает высочайший уровень комфорта во время поездки даже в самых экстремальных условиях.

Сочетание грации и мощи

Автомобили класса MPV уже давно пользуются популярностью благодаря своей универсальности и повышенной вместимости для размещения пассажиров и багажа. С учетом того, что средние зимние температуры в Москве часто падают ниже нуля, а в более северных районах России еще ниже, современные автомобили класса MPV, представляемые на этом рынке, должны иметь оснащение, соответствующее экстремальным условиям.

Cемиместный GN8 достаточно просторен для поездок всей семьей. Модель GN8 с топливным баком емкостью 68 л, кузовом длиной свыше 5 м и массой более 2 тонн не имеет себе равных по создаваемому ощущению мощи.

Автомобиль оснащен многофункциональными техническими средствами помощи водителю, которые обеспечивают дополнительные меры безопасности и превращают в радость вождение даже по самым сложным дорогам. GN8 с багажником емкостью 670 л также обладает высокой универсальностью в отношении деловых потребностей и пользуется популярностью у служб, осуществляющих трансферы между гостиницами и аэропортами и другие коммерческие перевозки.

Эффективные передние и задние дефлекторы системы кондиционирования легко регулируют температуру в салоне, а сиденья отделаны превосходными материалами, позволяющими водителю и пассажирам чувствовать себя расслабленно и комфортно. Сдвижные боковые двери и подъемная дверь багажника полностью автоматизированы.

Рядом с большим сенсорным экраном по центру салона располагается беспроводное зарядное устройство, а широкое пространство между посадочными местами и деревянные элементы отделки придают всему интерьеру ощущение салона первого класса в самолете.

Кроме того, автомобили GN8 топовой комплектации оснащаются акустической системой с восемью динамиками объемного звучания, комфортной подсветкой салона и панорамным стеклянным люком, что создает ощущение полета по дороге.

Впечатляющая проектно-конструкторская работа, проделанная центрами НИОКР компании GAC по всему миру, наглядно прослеживается в деталях модели GN8, включая выполненную в авиационном стиле переднюю решетку, две хромированные выхлопные трубы и аэродинамичные изгибы кузова.

Также ее можно видеть и под капотом: двигатель модели GN8 обеспечивает внушительный крутящий момент (320 Н·м), а дальность ее пробега без дозаправки составляет до 760 км.

Помимо этого, GN8 рассчитан на экстремальные погодные условия. пять режимов вождения обеспечивают водителям наилучшую управляемость для различных условий или стилей вождения.

GAC MOTOR GN8 отличается вместимостью, универсальностью, фешенебельностью и мощью. Имея в активе такой арсенал, компания GAC MOTOR с нетерпением ожидает возможности представить вам автомобиль будущего в классе MPV.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1607412/The_GN8.jpg



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