Jumeirah Group открыл шикарный курорт на Мальдивах

ДУБАЙ, 7 сентября. /PRNewswire/ Jumeirah Group, международная сеть отелей класса люкс, входящая в состав Dubai Holding, представила новый курорт Jumeirah Maldives, который откроет двери 1 октября 2021 года.

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Jumeirah Maldives, пополнивший сеть Jumeirah Group – это роскошный отель с виллами, расположенный в кристально чистых бирюзовых водах атолла Северный Мале, куда легко добраться на скоростном катере или гидросамолете из аэропорта. Идеальное расположение позволяет провести романтическое время с близкими, а также получить незабываемые впечатления от активного отдыха.

Невероятные панорамные виды и сдержанные интерьеры курорта - работа современной сингапурской дизайн-студии Miaja, создавшей элегантный современный стиль в гармонии с окружающей природой, сделав Jumeirah Maldives совершенно уникальным.

Хосе Сильва, генеральный директор Jumeirah Group, подчеркнул: "Мальдивы - излюбленное место путешественников со всего мира, а Jumeirah Maldives отвечает нашему стремлению быть уникальными. Курорт предлагает непревзойденное гостеприимство, превосходящее ожидания гостей, показывает новый уровень кулинарии, сервиса и дизайна. Новый отель Jumeirah Group на Мальдивах - поистине захватывающее дополнение к портфолио бренда. Мы гарантируем гостям безупречные впечатления с того самого момента, как они ступят на порог нашего нового отеля".

Jumeirah Maldives предлагает одни из самых просторных вилл на атолле Сереный Мале: каждая из 67 вилл площадью более 171 кв.м. располагает большим бассейном и террасой на крыше, где можно любоваться великолепными видами, наслаждаться изысканными блюдами или смотреть фильм под звездами. Виллы с тремя спальнями могут похвастаться собственным тренажерным залом.

Интерьеры вилл захватывают дух и предлагают единение с природой: панорамные окна с потрясающими видами, текстурированные стены, произведения искусства и изделия ручной работы сочетаются с роскошными фирменным текстилем и удобствами Jumeirah Group.

Jumeirah Group, как всегда, уделяет особое внимание своим исключительным ресторанам, которые наполняют остров изысканными вкусами Средиземноморья и Никкея. Два фирменных ресторана Shimmers и Kayto, отмеченные наградами, сделают пребывание на острове поистине незабываемым.

Изысканные творения шеф-повара Роберто Рисполи подают на фоне восхода солнца в ресторане Shimmers, а ужинами удивляет знаменитая открытая кухня KAYTO.

Широкий выбор процедур во всемирно известном Talise Spa и ежедневная йога гарантируют расслабление и полное восстановление сил.

Гостям предлагают широкий выбор развлечений: от различных видов пляжного и водного спорта до курса подводной фотографии, участия в посадке кокосовых пальм и производстве масла. Жемчужиной станет уникальная экскурсия на подводной лодке.

Шикарный безмятежный отдых гарантируют сотрудники отеля, которые круглосуточно обеспечивают идеальный сервис.

Больше информации на сайте: Jumeirah.com/Maldives

Бронирование: reservations@jumeirah.com

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Miet Saelens, Senior Director – Communications, Jumeirah Group Miet.Saelens@Jumeirah.com

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