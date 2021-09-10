Porsche, MetLife, CVS Health и Дэвид Хорсагер станут хедлайнерами онлайн-саммита SAFe®

БОУЛДЕР (шт. Колорадо), 10 сентября /PRNewswire/ Компания Scaled Agile, Inc., поставщик SAFe® - ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса, объявила полный список презентаций и докладчиков на своей онлайн-конференции Global SAFe Summit 2021. Двухдневное мероприятие представляет собой крупнейшее в мире объединение экспертов SAFe и лидеров отрасли, ориентированных на ускорение цифровой трансформации и развитие конкуренции на быстро растущем рынке.

Более 1500 представителей ведущих мировых компаний уже зарегистрировались для участия в нем. Конференция пройдет 27 сентября - 1 октября в трех часовых поясах: США, Европе и Азии. С докладами и историями клиентов выступят более 50 отраслевых экспертов-представителей Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman и ВВС США.

К основным выступлениям можно отнести следующее:

Регистрация уже открыта на веб-сайте global.safesummit.com.

Информация о компании Scaled Agile, Inc.:

Компания Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe® - ведущей в мире платформы для раскрытия гибкости бизнеса. С помощью специальных курсов и сертификации, глобальной партнерской сети и растущего сообщества, которое уже включает в себя свыше 800 тыс. отраслевых экспертов, Scaled Agile помогает компаниям внедрять гибкость в свою корпоративную культуру, создавая дополнительные преимущества для своих клиентов, извлекая выгоду из имеющихся возможностей и увеличивая прибыльность бизнеса. Более подробная информация представлена на сайте: scaledagile.com.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1611820/summitpromo.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1611723/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg