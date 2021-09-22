TI Fluid Systems объявила о назначении нового CEO и членов исполнительного комитета

ОБЕРН-ХИЛС (шт. Мичиган), 21 сентября. /PRNewswire/ Компания TI Fluid Systems (TIFS), один из ведущих мировых поставщиков технологий для автомобильных жидкостных систем, объявила о новых назначениях в составе высшего руководства перед вступлением Ханса Дильтьенса в должность президента и главного исполнительного директора 1 октября 2021 года.

Ганс заменит Уильяма Л. Козыра, который выходит на пенсию 1 октября 2021 года и уходит в отставку с должности в совете директоров. Ганс берет на себя руководство в стратегически важный для компании момент - TI Fluid Systems развивает успех своей стратегии по созданию электромобилей и укрепляет позиции в качестве ведущего поставщика жидкостных систем для автомобильной промышленности.

Ганс получил степень магистра в области электротехники и машиностроения, за его плечами 25 лет работы в сфере автомобилестроения в Азии, Европе и Америке. К компании TI Fluid Systems Ганс присоединился в 1996 году, руководя различными отделами и приобретая широкий опыт коммерческой и операционной деятельности. В качестве главы подразделения Global Fuel Tank and Delivery Systems Ганс руководил разработкой и производством продукции для повышения производительности и безопасности транспортных средств с учетом строгих норм выбросов для защиты окружающей среды. Ранее в этом году Ганс был назначен на должность главного операционного директора в рамках подготовки к посту президента и главного исполнительного директора. В новой роли Ганс начнет работать 1 октября 2021 года.

Исполнительный комитет компании TI Fluid Systems пополнился новыми членами: Стефани Джетт назначена главным коммерческим директором, Йоханнес Хельмих - главным техническим директором, а Марк Салливан - главным операционным директором.

Стефани Джетт вступит в должность главного коммерческого директора 1 октября 2021 года и будет работать в корпоративной штаб-квартире компании в Оберн-Хилс (шт. Мичиган, США). На протяжении 20 лет Стефани занимала различные руководящие должности в области коммерческой деятельности в автомобильной отрасли. Среди ее бывших работодателей - Valeo, Visteon, Metaldyne. В последнее время Стефани работала в качестве старшего вице-президента по международным продажам в Autoliv. Стефани будет отвечать за продажи и коммерческую деятельность, включая рекламу ассортимента электромобилей компании.

Йоханнес Хельмих присоединился к компании 1 сентября 2021 года в качестве главного технического директора и будет работать в ведущем технологическом центре компании в Раштатте (Германия). Йоханнес будет играть ключевую роль в проектировании и расширении портфеля продукции TI Fluid Systems, уделяя особое внимание ускорению разработки электромобилей в рамках стратегии компании Fluid Evolution. У Йоханнеса более 25 лет опыта в проектировании, он занимал различные руководящие должности в ведущих международных автомобильных компаниях, таких как Magna, Brose, Bosch и Valeo.

Марк Салливан также работает в Оберн-Хилсе (шт. Мичиган, США) после присоединения к компании в начале этого года. Ранее Марк занимал различные ответственные должности в Plastic Omnium Group, среди которых - глобальный президент компании по производству топливных баков (Inergy) и руководитель производства полимерных материалов для кузовов. Марк проработал в автомобильной промышленности более 35 лет, жил и работал в США, Франции и Германии, где приобрел международный опыт и навыки в операционной деятельности, которые крайне важны для реализации долгосрочных бизнес-стратегий.

"Мы приветствуем Стефани, Йоханнеса и Марка в качестве новых членов нашей команды и сердечно поздравляем Ганса с повышением до главного исполнительного директора в такое важное для нашей отрасли время, - отметил председатель совета директоров компании Манфред Веннемер (Manfred Wennemer). - Такие опытные топ-менеджеры помогут компании реализовать нашу стратегию в области производства электромобилей, а также достичь стоящих перед нами целей". Манфред продолжил: "От лица совета директоров я хотел бы пожелать Биллу Козыра всего наилучшего в связи с его выходом на пенсию и поблагодарить его за более чем 13-летнюю образцовую службу в компании. Билл не только помог компании пережить мировой финансовый кризис, но и провел ее через десятилетие рекордных результатов, сыграв важную роль в разработке нашей стратегии в области производства электромобилей. Билл продолжит поддерживать связь с компанией в роли консультанта до конца года. Благодаря его усилиям компания TI Fluid Systems прочно обосновалась на автомобильном рынке и продолжает внедрять инновационные технологии в свою продукцию и строить масштабные планы на будущее".

Более подробная информация о компании TI Fluid Systems представлена на ее официальном веб-сайте www.tifluidsystems.com.

Информация о компании TI Fluid Systems

Компания TI Fluid Systems - ведущий международный производитель автомобильных жидкостных систем преимущественно для рынка малотоннажных автомобилей. Сегодня эта компания, основанная почти сто лет назад, располагает 107 производственными площадками в 28 странах, обслуживая всех основных мировых производителей оборудования

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