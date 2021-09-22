В центре Пекина прошел фестиваль культуры в честь Праздника середины осени

ПЕКИН, 22 сентября. /PRNewswire/ Накануне Праздника середины осени вечером 17 сентября 2021 года в центре Пекина состоялся международный фестиваль культуры. Мероприятие было организовано совместными усилиями Китайской ассоциации общественной дипломатии (CPDA) и Центрального делового района Пекина (Beijing CBD) и проводилось под руководством компании Beijing CBD International Investment Promotion Co., Ltd. Дипломаты из 20 стран, бывшие послы Китая и представители иностранных СМИ в Пекине высоко оценили культурное наследие, восхитились шоу китайских фонарей и испытали уникальное очарование традиционной китайской культуры в центральном деловом районе Пекина.

Мероприятие проходило в ресторане China Grill на 66-м этаже пекинского делового центра Beijing Yintai Center. Ресторан знаменит панорамным видом на центральный деловой район Пекина в ночное время. "Считается, что от этого ресторана в Пекине ближе всего до Луны", - сказал Ван Хао (Wang Hao), секретарь комитета КПК городского округа Чаоян, отмечая, что культурное мероприятие стало отличным поводом для встречи в преддверии Праздника середины осени.

В ходе фестиваля были представлены пять тематических интерактивных зон, где гости смогли познакомиться с традиционной китайской культурой и проникнуться атмосферой Праздника середины осени.

По словам г-на Вана, городской округ Чаоян, где расположен центральный деловой район Пекина, является сердцем Пекина как столицы и центром международных обменов. Округ установил партнерские отношения с 30 городами в 24 странах. За последние 20 лет центр Пекина превратился в динамичный район с процветающей экономикой, привлекающий внимание потребителей со всего мира, чья международная конкурентоспособность значительно выросла. Деловой центр занял седьмое место в мире, второе в Азии и первое в Китае в отчете о привлекательности деловых районов мира Global Business Districts за 2020 год.

Год назад центральный деловой район Пекина вошел в экспериментальную зону деловых услуг Китая в зоне свободной торговли. Отметив это, У Хайлун (Wu Hailong), президент CPDA, выразил надежду, что текущее культурное мероприятие послужит отличной платформой для укрепления многостороннего сотрудничества и поможет центральному деловому району Пекина сыграть важную роль в отношениях Китая с остальным миром.

"Праздник середины осени - традиционное время для семейных встреч в Китае. Сегодняшнее мероприятие помогло мне лучше понять китайскую культуру", - заявил Рахамталла М. Осман (Rahamtalla M. Osman), постоянный представитель Африканского союза в Китае. Он также выразил надежду, что центральный деловой район Пекина предоставит африканским компаниям и другим транснациональным корпорациям больше возможностей, став центром партнерства Китая и Африки.

Культурный фестиваль в честь Праздника середины осени проходит в рамках форума центрального делового района Пекина Beijing CBD Forum 2021 года. Этот форум проходит 21-й год подряд. "Культура является лучшим способом коммуникации. Помимо деловых мероприятий, в этом году мы также организовали международные обмены для развития деловых отношений с помощью культуры", - заявил глава центрального делового района Пекина. В настоящее время центральный деловой район Пекина прилагает все усилия для создания бизнес-среды с уровнем обслуживания мирового класса. Ведется работа над сектором услуг, экспериментальной зоной свободной торговли, постоянно улучшается деловой климат. Реализуются проекты для содействия развитию международного образования и здравоохранения, инфраструктуры и международных профессиональных сообществ. Власти центра надеются привлечь внимание международных компаний и профессионалов со всего мира и сделать так, чтобы они инвестировали, работали и жили в этом районе, создавая новые возможности для развития.

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Подпись: Третий секретарь Зимбабве с семьей лепят фигуры из теста в традиционном китайском стиле.

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Подпись: Танец "Летающие апсары"

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