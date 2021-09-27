Huawei представляет облачное решение для цифровой трансформации умных аэропортов

ШАНХАЙ (Китай), 27 сентября. /PRNewswire/ На конференции HUAWEI CONNECT 2021 компания Huawei представила свою недавнюю разработку - облачное сетевое решение для аэропортов, обеспечивающее широкий спектр возможностей, включая универсальный доступ, единую сеть и облачную систему для всех служб, а также единую интегрированную систему безопасности. Многофункциональное решение призвано ускорить цифровую трансформацию аэропортов в целях повышения эффективности их работы, повышения уровня безопасности и качества обслуживания, прокладывая путь к созданию интеллектуальных аэропортов.

Современная мировая гражданская авиация переживает стремительную цифровую трансформацию. Аэропорты, оказывающие транспортные услуги для авиакомпаний, пассажиров и грузовых перевозчиков, все чаще обращаются к цифровым технологиям, смещая акцент с высокоскоростного роста к высококачественному. На этом фоне аэропортам необходимо решать ряд неотложных проблем. Для поддержки новых сервисов, к примеру, для интеллектуального распределения мест для стоянки самолетов, требуется конвертировать данные, передаваемые по традиционным распределенным сетям. Кроме того, стоит задача повысить качество и скорость сетей Wi-Fi в зданиях терминалов для повышения уровня удовлетворенности пассажиров в рейтингах Airports Council International (ACI). Поскольку клаудификация сервисов выходит за рамки традиционных физических границ, аэропортам необходимо решать новые проблемы в сфере безопасности. В связи с постоянно растущим масштабом сети аэропортам также требуется в срочном порядке повысить эффективность эксплуатации и технического обслуживания (O&M).

Алекс Сунь (Alex Sun) заявил: "Благодаря непрерывным технологическим инновациям в области безопасности, эффективности и обслуживания аэропортов компания Huawei продолжит сотрудничество с большим числом клиентов и партнеров по всему миру в целях совершенствования облачных сетей аэропортов, что, в свою очередь, будет способствовать переходу на цифровые технологии для интеллектуальных аэропортов".

Облачное сетевое решение Huawei для аэропортов включает в себя сеть доступа к терминалам аэропортов, магистральную сеть, сеть центров обработки облачных данных и интегрированную сеть системы безопасности. Данное решение обладает следующими четырьмя уникальными возможностями.

Универсальный доступ и возможность непрерывного воздействия в сетях Wi-Fi 6 - разработанная компанией Huawei технология основана на технологии AirEngine Wi-Fi 6 для создания сети гигабитного беспроводного доступа, обеспечивающей однородное покрытие с высокой плотностью по всему зданию терминала аэропорта. В частности, уникальные 4-элементные интеллектуальные антенны увеличивают дальность покрытия на 20%, обеспечивая полный охват Wi-Fi без слепых точек. Кроме того, для управления роумингом в режиме реального времени, обеспечения сетевого роуминга без потери пакетов и, в конечном итоге, предотвращения прерывания пассажирских сервисов, таких как видео и игры, используются интеллектуальные алгоритмы.

- разработанная компанией Huawei технология основана на технологии AirEngine Wi-Fi 6 для создания сети гигабитного беспроводного доступа, обеспечивающей однородное покрытие с высокой плотностью по всему зданию терминала аэропорта. В частности, уникальные 4-элементные интеллектуальные антенны увеличивают дальность покрытия на 20%, обеспечивая полный охват Wi-Fi без слепых точек. Кроме того, для управления роумингом в режиме реального времени, обеспечения сетевого роуминга без потери пакетов и, в конечном итоге, предотвращения прерывания пассажирских сервисов, таких как видео и игры, используются интеллектуальные алгоритмы. Одна сеть для всех сервисов и IPv6+, что предусматривает дополнительные инновации - решение Huawei использует инновационную технологию IPv6+ для создания централизованной магистральной сети для множества сервисов. Ее преимущества включают в себя уникальное жесткое сегментирование, жесткую изоляцию трафика из более чем тысячи приложений и гарантию 100% пропускной способности для ключевых сервисов. Эти впечатляющие особенности позволяют в полной мере задействовать различные сервисы, включая сервисы для проверки безопасности, защиты, операций розничной торговли и наземного обслуживания, в рамках основной сети.

- решение Huawei использует инновационную технологию IPv6+ для создания централизованной магистральной сети для множества сервисов. Ее преимущества включают в себя уникальное жесткое сегментирование, жесткую изоляцию трафика из более чем тысячи приложений и гарантию 100% пропускной способности для ключевых сервисов. Эти впечатляющие особенности позволяют в полной мере задействовать различные сервисы, включая сервисы для проверки безопасности, защиты, операций розничной торговли и наземного обслуживания, в рамках основной сети. Одно облако на несколько зон и сеть в качестве услуги (NaaS) - после перевода сервисов аэропортов в облако облачные центры обработки данных распределяются по широкой площади. В этой связи разработанная компанией Huawei технология поддерживает автоматическое развертывание сетей для ускорения процесса предоставления услуг и использует технологии интеллектуального прогнозирования отказов оборудования и точного определения их расположения в считанные минуты. Коэффициент упреждающего прогнозирования отказов в сети может достигать более 90%, что значительно повышает эффективность работы аэропортов.

- после перевода сервисов аэропортов в облако облачные центры обработки данных распределяются по широкой площади. В этой связи разработанная компанией Huawei технология поддерживает автоматическое развертывание сетей для ускорения процесса предоставления услуг и использует технологии интеллектуального прогнозирования отказов оборудования и точного определения их расположения в считанные минуты. Коэффициент упреждающего прогнозирования отказов в сети может достигать более 90%, что значительно повышает эффективность работы аэропортов. Универсальное интегрированное взаимодействие в области безопасности и обеспечения безопасности в облачных сетях - ценность сервисных данных аэропортов растет, поэтому их безопасность становится одним из главных приоритетов. Для решения подобной задачи компания Huawei представляет систему обеспечения безопасности облачной сети, основанную на архитектуре нулевого доверия для динамического обнаружения и интеллектуального анализа. Это позволяет в режиме реального времени оценивать общесетевой подход к обеспечению безопасности и эффективно выявлять угрозы с точностью свыше 96%.

Компания Huawei продолжает внедрение инноваций, отвечающих ожиданиям клиентов аэропорта в отношении безопасности, эффективности и качества обслуживания. Обладая обширным техническим опытом и солидным послужным списком в области цифровой трансформации, компания Huawei объединит усилия с большим числом клиентов и партнеров в целях изучения и внедрения инновационных решений для аэропортов, что, в свою очередь, ускорит процесс цифровой трансформации интеллектуальных аэропортов.

Компания Huawei проводит онлайн-конференцию HUAWEI CONNECT 2021 с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году - "погружение в цифровой мир". Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите веб-сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Maoyuan Jiang (Маоюань Цзян), jiangmaoyuan1@huawei.com