Генеральный директор ФЦК вошел в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

ТАСС, 28 сентября. Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в числе которых ведущие промышленники и предприниматели, вновь отдали первое место в отрасли "Профессиональные услуги" генеральному директору ФЦК Николаю Соломону. Список победителей рейтинга опубликован 27 сентября в газете "Коммерсантъ". В 2020 году руководитель ФЦК также занял первое место в отраслевой номинации.

"Это победа нашей команды, которая помогает бизнесу повышать эффективность, создавать на предприятиях производственные системы, формировать культуру непрерывных улучшений. В копилке ФЦК - более 900 успешных бизнес-кейсов в 63 регионах России. Спрос на наши услуги колоссальный - в два раза превышает предложение. Это говорит о том, что услуги ФЦК - эффективный и востребованный бизнесом инструмент развития экономики", - прокомментировал результаты рейтинга генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

"Ассоциация Менеджеров" и Издательский дом "Коммерсантъ" проводят рейтинг с 2001 года. Его экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров. Их задача - верифицировать списки бизнес-лидеров. Экспертам предлагается подтвердить кандидатуры из списка бизнес-лидеров, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур. Цель проекта - выявлять наиболее эффективных управленцев.

Эксперты ФЦК оказывают адресную поддержку российским предприятиям, вступившим в национальный проект "Производительность труда". На адресную поддержку 532 предприятий Правительство РФ с начала нацпроекта "Производительность труда" направило 3 млрд рублей. В 2020 году прирост добавленной стоимости этих предприятий в 17 раз превысил объем инвестиций государства на реализацию проектов - 53 млрд рублей. Объем дополнительных налоговых отчислений и страховых взносов в 2020 году увеличился на 5 млрд рублей.

Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и ФЦК.