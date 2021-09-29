АТОЛ собрал экспертов по маркировке

ТАСС, 29 сентября. Компания АТОЛ провела круглый стол, посвященный внедрению национальной системы для обязательной маркировки товаров. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, ЦРПТ, ОПИ и АКОРТ.

Директор центра компетенций по цифровой экономике и GR АТОЛ Юлия Русинова отметила, что, по данным исследования, проведенного АТОЛ и НАФИ, 40% российских потребителей за последние два года так или иначе пострадали от нелегальной продукции.

Юлия отметила, что маркировка не только влияет на качество жизни потребителей, защищая их от фальсификата, но и впервые мотивировала внедрять автоматизацию в сегментах малого и микробизнеса, торгующего маркированными товарами. Благодаря этому практически 3/4 опрошенных предпринимателей начали использовать электронный документооборот.

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Олег Тухватуллин подчеркнул, что проект по внедрению маркировки на сегодняшний день является одним из самых динамично развивающихся среди всех инициатив, связанных с цифровизацией российской экономики. В систему маркировки вошли уже 10 товарных групп (приняты правила маркировки), в ней зарегистрировано более полумиллиона участников оборота и 30 млрд промаркированных товаров.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов представил данные по использованию приложения "Честный ЗНАК", которое позволяет покупателям проверять подлинность товаров с помощью собственного смартфона. Через приложение, которое установили более 4 млн человек, уже отсканировано более 58 млн товаров. Чаще всего потребители проверяют подлинность обуви (проведено более 24,7 млн проверок).

Председатель ОПИ Олег Павлов рассказал о товарах, при проверке подлинности которых наиболее часто встречаются нарушения. Это чай, сладкие и безалкогольные напитки, макаронные изделия, кондитерские изделия, соусы, консервированные овощи и фрукты, рыбные и мясные консервы, а также корм для животных, мыло и моющие средства, косметические и парфюмерные средства, машинные масла, электроустановочные изделия и кабельная продукция. ОПИ планирует обратиться в Минпромторг и Роспотребназдор для включения перечисленных категорий в систему маркировки.

"Мы надеемся, что маркировка приведет к снижению административной нагрузки на добросовестных предпринимателей. Потому что на сегодняшний день очень сложно определить, кто фактически запускает нелегальную продукцию в оборот, и чаще всего ответственность приходится нести магазину", - отметила руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова.