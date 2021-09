Все конкурсанты из Татарстана вернулись с наградами с чемпионата EuroSkills Graz 2021

ТАСС, 30 сентября. В Казань вернулись победители и призеры чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Республику в составе национальной сборной России представляли 17 конкурсантов по 16 компетенциям. Все конкурсанты, представляющие Татарстан на чемпионате Европы, вернулись на родину с наградами.

Представители Республики Татарстан внесли существенный вклад в победу сборной России, завоевав на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 14 медалей и 2 медальона за профессионализм.

А участники национальной сборной по компетенции "Мобильная робототехника", представляющие Республику Татарстан, Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили награду "Best of nation" и высшую награду европейского первенства - Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, - 1401.

"Наша республика создает все условия для качественной подготовки молодых профессионалов по самым передовым стандартам обучения.

Сегодня наши ребята возвращаются с наградами чемпионата Европы, доказывая, что они лучшие в своих профессиях! Они - гордость не только Республики Татарстан, но и всей страны!" - отметил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на встрече в Казанском аэропорту.

"Мы очень долго готовились к этому чемпионату всей нашей командой! Я очень благодарна экспертному сообществу, моим тренерам, Правительству Татарстана и России за поддержку, за помощь! Без их вклада мы не достигли бы победы и наших наград!" - сказала Рустамова Сагдиана, обладательница золотой медали чемпионата Европы в компетенции "Администрирование отеля".

Напомним, что с 22 по 26 сентября 2021 года прошел чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 в Австрии (г. Грац). Чемпионаты EuroSkills проводятся каждые два года. В 2020 году чемпионат был перенесен из-за эпидемиологической обстановки в мире. Основные показатели чемпионата: - 400 конкурсантов; - 31 страна-участница; - 38 основных и 10 презентационных компетенций. В 2021 году в состав национальной сборной России вошли 57 конкурсантов по всем 48 компетенциям чемпионата. Молодые профессионалы демонстрировали свое мастерство в сферах строительных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, транспорта и логистики, а также в сфере услуг. Республику Татарстан в составе национальной сборной представляли 17 конкурсантов по 16 компетенциям. 26 сентября в Австрии подвели итоги европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021.

Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного - медального и бального зачетов. Второе место заняла Австрия. Участники российской команды завоевали 17 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых медалей и 5 медальонов за профессионализм.