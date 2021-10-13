Amazfit представляет новые умные часы и предлагает каждому сделать себя лучше

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /PRNewswire/ Бренд Amazfit, мировой лидер в области носимых устройств и интеллектуальных технологий, представил новый фирменный стиль, в котором акцент сделан на возможностях для самовыражения, ценностях и комфорте клиентов.

Начиная с 2014 года под брендом Amazfit, принадлежащим компании Zepp Health (NYSE: ZEPP), поставлено более 100 млн устройств. Все вокруг находится в постоянном движении, мир наполнен безграничными возможностями, меняются настроения, чувства и цели, и бренд Amazfit предлагает своим клиентам широкие возможности, чтобы продемонстрировать их страсть, спонтанность и оптимизм.

Новый стиль нашел отражение в ярких цветах и новом игривом логотипе Amazfit.

"Наша продукция стала частью образа жизни людей, помогая им стать энергичнее, проявить свою индивидуальность, выразить отношение. Мы решили сделать бренд Amazfit более современным, чтобы лучше выразить свое видение и побудить людей вести более здоровый образ жизни. Обновленный логотип Amazfit стал первым шагом в этом направлении. Он олицетворяет собой красочный мир и демонстрирует ценность инклюзивности", - заявил Хуан Ван (Huang Wang), CEO компании Amazfit.

Amazfit стремится дать своим клиентам больше свободы для самовыражения и делает это, создавая динамичные стильные технологические продукты, с которыми проще меняться к лучшему и жить полной жизнью. В ассортимент Amazfit уже входит множество моделей стильных умных часов и браслетов, наушников, оборудования для занятий фитнесом.

Бренд Amazfit продолжает развиваться, призывая всех сделать себя лучше.

Бренд стал партнером знаменитых новаторов в мире моды, HELIOT EMIL™ и Кристиана Коуэна (Christian Cowan), которые полностью разделяют философию Amazfit "Сделай себя лучше" (Up Your Game) и уже интегрировали устройства Amazfit в свои показы во время Недель моды в Париже и Нью-Йорке. Кристиан пошел еще дальше и стал консультантом Amazfit по опыту использования моделей GTR 3 и GTS 3.

Сотрудничество с модными дизайнерами началось незадолго за запуска новых серий устройств Amazfit - GTR 3 и GTS 3. Три изящные и стильные модели умных часов предлагают ряд передовых функций для мониторинга здоровья и физической формы. Новые часы разработаны для того, чтобы их владельцы делали себя лучше, не жертвуя персональным стилем. Модели GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3 созданы с целью помочь клиентам без труда ориентироваться в своей цифровой жизни, используя все имеющиеся преимущества для достижения успеха и баланса в жизни.

Устройства Amazfit GTR 3 и GTS 3 представляют собой модные и простые в использовании умные часы для комплексного мониторинга состояния здоровья и физической формы с невероятно длительным временем автономной работы. Модели работают на базе интуитивно понятной операционной системы Zepp.

Модели умных часов Amazfit GTR 3 и GTS 3 поступят в продажу в Европе ( Германия , Франция , Италия , Великобритания ) 11 октября (GMT+1); в Испании - 18 октября; GTR 3 и GTR 3 Pro будут представлены в американских магазинах уже 11 октября, а GTS 3 - 20 октября.

Информация о бренде Amazfit

Amazfit, ведущий международный бренд интеллектуальных носимых устройств, предлагает широкий ассортимент продукции, включая смарт-часы и браслеты, TWS-наушники, устройства для поддержания здоровья и физической формы, в частности интеллектуальные беговые дорожки и умные весы с анализатором композиции тела. Суть нашего бренда - "Сделай себя лучше" (Up Your Game), и мы призываем пользователей жить своей мечтой и свободно выражать свое душевное состояние.

Начиная с 2014 года под брендом Amazfit, принадлежащим компании Zepp Health (NYSE: ZEPP), поставлено более 100 миллионов устройств. Продукция бренда реализуется в 90 странах. Более подробная информация представлена на сайте бренда по адресу: www.amazfit.com.

Контактная информация для связей с общественностью:

Контактная информация для получения дополнительной информации о ценах и изображениях продукции:

Nic Corns (Ник Корнс), директор по связям с общественностью, Make Honey

+44 7954 390 132

nic.corns@makehoney.com

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Samira Tang (Самира Танг), tangjingjing@zepp.com