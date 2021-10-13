Производитель атлантического лосося Hiddenfjord отчитался о сокращении выбросов углерода

СЁРВАГУР (Фарерские острова), 12 октября. /PRNewswire/ Hiddenfjord, семейное предприятие по выращиванию атлантического лосося, отмечает годовщину взятия на себя обязательств по обеспечению устойчивого развития. В честь этого фарерская компания, поставляющая свежего лосося в Северную Америку и Европу, поделилась результатами независимого исследования, которые подтверждают сокращение связанных с транспортировкой рыбы выбросов CO 2 практически до нуля.

10 октября прошлого года компания Hiddenfjord полностью прекратила авиаперевозки улова, став первым в мире производителем лосося, который полагается исключительно на экологичные способы транспортировки грузов с более низким уровнем выбросов углерода. В честь этого события компания выпустила специальный фильм, в котором подробно описано, как использование океанских судов для транспортировки свежего лосося клиентам в Европе и Северной Америке привело к сокращению выбросов углерода на 94% всего за один год.

"Мы убеждены, что лососю предначертано плавать, а не летать, - отметил Атли Грегерсен (Atli Gregersen), CEO компании Hiddenfjord, рассказывая об инициативе по сокращению выбросов CO 2 . - Еще важнее то, что мы несем ответственность не только за поставки рыбы высшего качества, но и за то, чтобы транспортировать нашу продукцию наиболее экологически рациональным способом".

Разведение лосося оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем выращивание мясных и молочных пород скота, однако поставки лосося в основном осуществляются по воздуху. Авиаперевозки являются одним из основных источников выбросов CO 2 во всем мире. В отчете норвежской исследовательской организации SINTEF за 2020 год говорится, что воздушные грузоперевозки производят примерно в 50 раз больше CO 2 , чем морские.

Компании Hiddenfjord потребовалось немало изобретательности при корректировке производственных процессов, чтобы достичь своей цели и сохранить качество лосося. Компания разработала уникальную систему обработки и охлаждения рыбы, чтобы сохранять ее свежесть, а также переформатировала всю глобальную сбытовую цепочку. Ее инновационные разработки в сочетании с уникальной системой вылова рыбы без стресса позволили сохранить высокое качество производимого лосося.

"Мы смогли доказать, что наш лосось не теряет своего качества при транспортировке по воде", - заявил г-н Грегерсен, объявляя результаты недавнего опроса, проведенного Центром по работе с потребителями. В ходе слепой дегустации лосося, поставляемого по воздуху и по морю, свыше сотни потребителей не заметили разницы и оценили рыбу одинаково по вкусу, текстуре и аромату. "Наша уникальная система обработки и охлаждения, оптимизированный процесс морской транспортировки, при котором постоянно контролируется температура хранения лосося, позволяют нам сохранить качество рыбы, выращенной в диких условиях, и продлить ее свежесть", - добавил он.

Слоган Hiddenfjord "Выращенный в дикой природе" (Raised in the Wild) полностью отражает методы компании, а также ее приверженность принципам устойчивого развития. Загоны для выращивания лосося находятся в открытом море неподалеку от Фарерских островов, расположенных на полпути между Исландией и Норвегией в северной части Атлантического океана. Местные рыболовы известны тем, что выращивают лосося в наиболее уязвимых условиях в мире. Компания Hiddenfjord прошла сертификацию по стандартам GLOBALG.A.P., продемонстрировав ответственное ведение бизнеса на каждом этапе производства.

Лосось Hiddenfjord упаковывается через три часа после вылова и не содержит антибиотиков, гормонов и ГМО. Рыбу помещают в вакуумную упаковку на заводе, после чего она не покидает холодовую цепь до прибытия к месту своего назначения. При транспортировке по морю температура хранения лосося находится под постоянным контролем, что гарантирует его свежесть и продлевает срок хранения.

Информация о компании Hiddenfjord

Семейное предприятие по выращиванию лосося на Фарерских островах было основано в 1887 году. Компания уделяет особое внимание качеству и рациональным методам рыболовства. Благодаря своей независимости компания может позволить себе ориентироваться на экологичность продукции, не испытывая постоянного давления со стороны акционеров, стремящихся получить краткосрочную прибыль. Отказ от авиаперевозок при транспортировке продукции и выращивание рыбы в загонах в открытом море служат отличными примерами стремления компании к обеспечению устойчивого развития. Более подробная информация представлена на веб-сайте компании по адресу: hiddenfjord.com .

Контактная информация для прессы и дополнительная информация об отчете о сокращении выбросов углерода SINTEF: Contessa Kellogg-Winters (Контесса Келлогг-Винтерз), эл. почта: contessa.k.winters@clydegroup.com, Levi Hanssen (Леви Ханссен), эл. почта:levi.hanssen@hiddenfjord.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Contessa Kellogg-Winters (Контесса Келлогг-Винтерз), contessa.k.winters@clydegroup.com