Askona перенесла всемирный день шоппинга и масштабировала сервис видеоконсультаций

ТАСС, 27 октября. В связи с введением ограничительных мер и временным закрытием розничных салонов Askona поддержала решение перенести Всемирный день шоппинга, который традиционно отмечается 11 ноября. Большая распродажа в компании продлится с 27 по 29 октября.

С 27 по 29 октября 2021 года включительно во всех салонах Askona и на официальном сайте можно приобрести товары для здорового сна со скидкой до 70%. Специальное предложение распространяется на все категории товаров, а на матрасы и кровати в наличии действует дополнительная скидка 10%.

Самые привлекательные сидки в рамках акции будут распространяться на категорию матрасов - до 70% от стоимости, и на подушки- до 65%. Кровати можно будет приобрести со скидкой до 60%, а диваны - до 56%.

Кроме того, ввиду временных ограничений по розничной торговле Askona с 27 октября масштабирует сервис видеоконсультаций. Функционал будет доступен всем посетителям сайта и позволит ближе познакомиться с товаром, не ограничиваясь стандартным наполнением карточек в интернет-магазине. С помощью сервиса легко можно связаться с сотрудниками салона, получить грамотную консультацию и видеопрезентацию понравившейся продукции.

О бренде

Аскона - евангелист здорового сна, все продукты и сервисы компании направлены на то, чтобы сделать сон здоровым, давая человеку силу и энергию для реализации его мечты. Будучи одним из лидеров по продаже анатомических матрасов, Аскона активно усиливает свои позиции и в других товарных категориях - диванах, кроватях, подушках и одеялах. ​​​​​​