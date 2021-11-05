CIIE создает новые возможности для глобального восстановления в постэпидемический период

ТАСС, 5 ноября. Китайская международная импортная выставка (CIIE) - профессиональная импортная выставка государственного уровня - открылась 5 ноября в шанхайском Национальном выставочном и конференц-центре. Опираясь на великолепные результаты трех предыдущих, выставка этого года продолжает оставаться важнейшей глобальной магистралью, созданной китайским правительством для расширения открытости и усиления международного экономического сотрудничества, для сохранения свободной торговли в постэпидемический период.

Четвертая CIIE стала еще более организованной и профессиональной, она стала еще лучше отражать веяния цифровой эпохи.

В этом году организаторы взяли за основу концепцию "профессиональное проведение комплексной выставки". Спектр охватываемых здесь отраслей стал шире, а темы выставочных зон - более специализированными. Она привлекла к себе 3 тыс. офлайн-экспонентов из 127 стран и регионов мира. А в онлайн-выставке стран принимают участие три международные организации и 58 государств, здесь особенно хочется отметить присутствие большого количества стран, расположенных вдоль маршрута "Пояса и пути".

Деловая выставка включает в себя шесть выставочных зон: продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, автомобилей, интеллектуальной промышленности и IT-технологий, потребительских продуктов, медицинского оборудования и товаров для здоровья, также весьма широко здесь представлена торговля услугами. Дополнительно были созданы тринадцать тематических подразделов для демонстрации последних продуктов и новшеств, связанных с низкоуглеродной энергетикой и защитой окружающей среды, а также освещения инновационных инкубаторов.

Общая выставочная площадь CIIE в этом году была расширена до 366 тыс. кв. м. Коэффициент повторного участия предприятий, входящих в список 500 крупнейших компаний мира и ведущих предприятий в своих отраслях превысил 80%. В список этих компаний вошли три главных мировых аукционных дома, три корпорации по производству модных и высококлассных потребительских товаров, четыре крупнейших холдинга продавцов зерна, десять ведущих автомобильных корпораций и десять наиболее известных производителей медицинского оборудования. Наряду с традиционно присутствующими компаниями из развитых стран, на нынешней выставке зарегистрировалось гораздо больше, чем ранее компаний из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", государств Центральной и Восточной Европы, а также много представителей самых слаборазвитых стран мира. Одновременно продолжает расти и количество зарубежных малых и средних предприятий, которые участвуют в CIIE в составе групп.

В этом году исполняется 20 лет со дня вступления Китая во Всемирную торговую организацию. В ознаменование этого события Международный экономический форум Хунцяо, который является неотъемлемой частью CIIE, проведет форум высокого уровня на тему "Взаимная выгода и общий выигрыш, совместное создание будущего". Данная акция призвана отразить великие достижения Китая в реализации высокоуровневой открытости, продемонстрировать незыблемую китайскую уверенность в новую эпоху. По итогам встречи будет опубликован "Индекс мировой открытости", который оценивает степень открытости 129 стран с 2008 года.

В этот критический момент для глобальной борьбы с пандемией COVID-19 и восстановления мировой экономики успешное проведение CIIE покажет неуклонную решимость Китая продолжать содействовать устойчивому развитию мировой экономики, всеохватывающей глобализации и выстраиванию новой архитектуры развития в постэпидемический период.