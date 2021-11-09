Профессионалы отельного сообщества обсудят алгоритм выбора лучших отелей столицы

ТАСС, 9 ноября. После сложной реакции на результаты премии "Мишлен", где были объявлены лучшие рестораны столицы, отельное сообщество пытается назвать лучшие гостиницы Москвы. Профессиональный конкурс отелей и ресторанов HORECA ULTRA PROFESSIOLAL "UP" COMPETITION проведет заседание экспертного совета отельных номинаций. В формате бизнес-завтрака профессионалы отельного сообщества обсудят - возможно ли правильно выбрать лучшие отели Москвы. 11 ноября в отеле Radisson Collection экспертный совет премии Horeca UP Awards расскажет о кристально честных критериях отбора. Мероприятие пройдет при поддержке компании "Лидер Консалт".
ДАТА: 11 ноября 2021, 11:30
МЕСТО: Radisson Collection Hotel, Moscow
ПРЕЗИДИУМ:
- Уве Кунц, генеральный менеджер Lotte Hotel Moscow.
- Станислав Кондов, генеральный директор Radisson Collection Hotel, Moscow.
- Хольгер Бухвальд, генеральный менеджер Movenpick Hotel.
- Леонид Гелибтерман, посланник РФ в UNWTO в ООН, председатель комитета РСТ по гастрономическому туризму.
- Сорока Елена, управляющий партнёр Лидер Консалт Групп
План встречи:
1) Критерии - алгоритм выбора лучших отелей Москвы.
2) Постановка новых целей Horeca UP Awards.
3) Отельные номинации Horeca UP.
ЦЕЛИ HORECA UP AWARDS:
- Создание условий для взаимодействия отельно-ресторанного сообщества на основе профессиональных интересов;
- Создание общегородских принципов оценки профессиональной деятельности отелей и ресторанов и их сотрудников.
- Выявление лидеров отельно-ресторанной отрасли посредством профессиональной экспертной оценки.
В заседании примут участие: Скокова Марина Алексеевна, генеральный директор отеля Metropol, Меркулова Елена, генеральный директор PIR Expo, Татьяна Тылевич, генеральный директор Императорского фарфорового завода, Тюникова Светлана, генеральный директор Moss Boutique Hotel и другие.
Аккредитация по адресу horecaup@gmail.com.