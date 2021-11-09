Профессионалы отельного сообщества обсудят алгоритм выбора лучших отелей столицы

ТАСС, 9 ноября. После сложной реакции на результаты премии "Мишлен", где были объявлены лучшие рестораны столицы, отельное сообщество пытается назвать лучшие гостиницы Москвы. Профессиональный конкурс отелей и ресторанов HORECA ULTRA PROFESSIOLAL "UP" COMPETITION проведет заседание экспертного совета отельных номинаций. В формате бизнес-завтрака профессионалы отельного сообщества обсудят - возможно ли правильно выбрать лучшие отели Москвы. 11 ноября в отеле Radisson Collection экспертный совет премии Horeca UP Awards расскажет о кристально честных критериях отбора. Мероприятие пройдет при поддержке компании "Лидер Консалт".

ДАТА: 11 ноября 2021, 11:30

МЕСТО: Radisson Collection Hotel, Moscow

ПРЕЗИДИУМ:

Уве Кунц, генеральный менеджер Lotte Hotel Moscow.

Станислав Кондов, генеральный директор Radisson Collection Hotel, Moscow.

Хольгер Бухвальд, генеральный менеджер Movenpick Hotel.

Леонид Гелибтерман, посланник РФ в UNWTO в ООН, председатель комитета РСТ по гастрономическому туризму.

Сорока Елена, управляющий партнёр Лидер Консалт Групп

План встречи:

1) Критерии - алгоритм выбора лучших отелей Москвы.

2) Постановка новых целей Horeca UP Awards.

3) Отельные номинации Horeca UP.

ЦЕЛИ HORECA UP AWARDS:

Создание условий для взаимодействия отельно-ресторанного сообщества на основе профессиональных интересов;

Создание общегородских принципов оценки профессиональной деятельности отелей и ресторанов и их сотрудников.

Выявление лидеров отельно-ресторанной отрасли посредством профессиональной экспертной оценки.

В заседании примут участие: Скокова Марина Алексеевна, генеральный директор отеля Metropol, Меркулова Елена, генеральный директор PIR Expo, Татьяна Тылевич, генеральный директор Императорского фарфорового завода, Тюникова Светлана, генеральный директор Moss Boutique Hotel и другие.

Аккредитация по адресу horecaup@gmail.com.