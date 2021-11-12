"Новоэра Биотех" играет активную роль в углублении сотрудничества между Китаем и Беларусью

ТАСС, 12 ноября. Будучи предприятием-резидентом китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", компания ООО "Новоэра Биотех" приняла участие в Четвертой Китайской международной импортной выставке, открывшейся в Шанхае 5 ноября 2021 года.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Минской области Республики Беларусь, является важнейшим звеном экономического пояса Шелкового пути, связующим Европу и Азию. В последние годы Китай и Беларусь реализовали множество инициатив по продвижению сотрудничества в области традиционной китайской медицины и борьбы с пандемией. Китайско-белорусский индустриальный парк активно этому способствует. Таким образом, парк стимулирует индустриализацию, модернизацию и интернационализацию традиционной китайской медицины. При поддержке правительств Китая и Беларуси Китайско-белорусский индустриальный парк постепенно трансформировался в отраслевую площадку для расширения регионального сотрудничества и торгово-экономических обменов между двумя странами. Парк также стал платформой для международного сотрудничества в области производственных мощностей и научно-технических инноваций в рамках инициативы "Один пояс, один путь". На сегодняшний день в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрировано 80 предприятий-резидентов.

18 марта 2021 года инициированная Институтом культуры и экономики Цзиньтай компания ООО "Новоэра Биотех" была зарегистрирована как 69-е предприятие-резидент Китайско-белорусского индустриального парка и стала первым предприятием парка, специализирующимся на традиционной китайской медицине. Беларусь обладает уникальными традициями народной медицины и богата растительными ресурсами для создания лекарств, что открывает большие перспективы для сотрудничества между Китаем и Беларусью в области традиционной медицины.

В июне 2021 года президент Республики Беларусь А. Лукашенко подписал Указ, направленный на улучшение условий коммерческой деятельности индустриального парка "Великий камень". Указом Президента предусмотрено, что в Китайско-Белорусском индустриальном парке предприятия смогут использовать методы лечения традиционной китайской медицины для оказания медицинских услуг без обязательной белорусской регистрации и медицинской лицензии.