Агентство Local Mates предложило программу поддержки малого бизнеса

ТАСС, 23 ноября. Первое в России специализированное агентство локального digital-маркетинга Local Mates предложило доступную программу поддержки малого бизнеса, основанную на преимуществах компаний, максимально приближенных к потребителям.

"Цель компании - предоставить предпринимателям доступные инструменты для использования их уникальных преимуществ, применимых только к жителям определенного района, - рассказывает CEO Local Mates Сергей Сиротинский. - Это стратегия локального маркетинга, ориентированная на целевую аудиторию в узком ГЕО-сегменте, например, конкретной улице или даже отдельном жилом комплексе. Малому бизнесу ошибочно пытаться следовать стратегиям лидеров рынка, чьи бренды уже успели занять устойчивую позицию в сознании потребителей. Если вы не можете конкурировать с их гигантскими маркетинговыми бюджетами, успех будет не на вашей стороне. Но есть и хорошая новость: вам больше не нужно с ними конкурировать!"

То, что могло казаться минусом бизнеса - должно стать преимуществом, максимально приближенным к своему потребителю. Грамотно выстроенный локальный маркетинг позволяет добиться роста прибыли при минимальных маркетинговых бюджетах. Благодаря технологиям крупнейших Big Tech компаний и опыту маркетологов Local Mates, компания имеет возможность показывать рекламные интеграции только целевой аудитории узкого ГЕО-сегмента на удобных для них площадках. Так, проходящий мимо кофейни мужчина увидит в Яндексе на своем айфоне предложение выпить чашечку кофе, а молодая мама, зайдя в Instagram, - приглашение на день открытых дверей в ближайший частный детский сад. Такие принципы позволяют собственнику бизнеса оплачивать только целевые взаимодействия и экономить более 90% рекламного бюджета.

Это маркетинг, который может себе позвонить каждый. Сегодня такая стратегия может быть единственно верной для роста малого бизнеса, а развитие связей с местным сообществом открывает выгодные перспективы в новых экономических условиях.