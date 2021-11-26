Тенденции развития мобильных камер в 2022 году, о которых рассказали мировые эксперты

SHENZHEN, China, 26 ноября. /PRNewswire/ Во время вебинара под названием "Глобальные тенденции в области мобильных камер 2022 года: Обсуждение инноваций" эксперты в области технологий оптической визуализации обсудили, как развиваются системы камер и как они становятся критически важными для OEM-производителей, поскольку потребители придают все большее значение изображению. Эти отраслевые деятели отметили такие тенденции в области мобильных камер, как сочетание качественных датчиков изображения и передовых программных алгоритмов, светочувствительность, стабилизация изображения и видео, непрерывное зуммирование без потерь.

Вебинар был организован Counterpoint, влиятельной исследовательской фирмой Counterpoint, специализирующейся на технологиях, с приглашенными докладчиками из TECNO, бренда смартфонов премиум-класса, ориентированного на быстрорастущие развивающиеся рынки, а также Samsung Electronics, мирового лидера в области полупроводников, телекоммуникаций, цифровых медиа и цифровой конвергенции, и DXOMARK, всемирно известного испытательного агентства, специализирующегося на камерах, аудио, дисплеях и батареях для бытовой электроники.

Под руководством вице-президента по исследованиям компании Counterpoint Research Питера Ричардсона докладчики, в том числе Тарун Патхак, Эрве Макудзински, Пань Сюэбао и Джимми Сюй, поделились своим пониманием и взглядами на инновации в области камер, тенденции рынка и последние достижения в технологиях обработки изображений.

Тарун Патхак, директор по исследованию смартфонов Counterpoint, сделал замечания о тенденциях развития смартфонов, включая мегапиксели, мультикамеры, контент СНГ на смартфон и т.д. Он упомянул, что благодаря быстрорастущим смартфонам среднего класса на развитых и развивающихся рынках, таких как Африка, Латинская Америка, Индия и т.д., доминирующим форм-фактором будет четырехкамерный и выше. По его словам: "сочетание качественных датчиков изображения и передовых программных алгоритмов позволяет брендам предоставлять отличные возможности визуализации во всех ценовых категориях смартфонов".

Эрве Макудзински, директор по имидж-науке и владелец продукта DXOMARK, отметил, что смартфоны сегодня помогают довести качество съемки DSLR (цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат) и навыки профессиональных фотографов в руки потребителей. Говоря о соотношении компромиссов между ценой и качеством в разных сегментах, он описал, что изображение при низкой освещенности, возможно, является приоритетом для устройств в высококонкурентных ценовых сегментах от $400 до $600, в то время как в других ценовых сегментах пользователи должны делать выбор в отношении качества.

Пань Сюэбао, вице-президент и глава отдела исследований и разработок в Samsung Electronics: "Мы близки к тому моменту, когда бренды смартфонов теперь могут предоставлять клиентам фотографии DSLR-класса". Он упомянул, что технология слияния пикселей Tetra и Nona от Samsung позволила преодолеть эти проблемы, обеспечив высокую производительность как при ярком свете, где требуется высокое разрешение, так и при слабом освещении, когда объединенные пиксели обеспечивают больший холст для захвата большего количества света. Samsung также предлагает более быструю автофокусировку с помощью технологии ISOCELL.

Джимми Сюй, старший менеджер по продукту TECNO Image Technology, начал с представления тенденций развития мобильных камер в двух измерениях: визуализации и зондировании. Он отметил, что с более разнообразным и персонализированным спросом потребителей на изображения смартфонов, ToF и DVS могут стать возможностями в будущем, когда камеры мобильных телефонов смогут превзойти фотоаппараты. Затем г-н Сюй подчеркнул достижения TECNO в области визуализации темного цвета кожи, а также рассказал о последних достижениях и прорывах в области светочувствительности, стабилизации изображения и видео, масштабирования и высокого разрешения, основанных на таких технологиях, как RGBW и G+P, Sensor Shift и телескопические линзы. Он пообещал, что некоторые из этих новых технологий будут внедрены в новые продукты TECNO в 2022 году. Г-н Сю заявил, что TECNO всегда стремится обеспечить превосходные впечатления от фотографии и видеосъемки за счет постоянных инноваций и глубокого понимания нужд потребителей.

Представители СМИ и отраслевых компаний из Африки, Юго-Восточной Азии, Европы и США также приняли участие в вебинаре, обменявшись с докладчиками своими мнениями по вопросам, которые интересуют технически подкованных пользователей мобильных устройств и любителей фотографии по всему миру.

В ходе вебинара были освещены будущие тенденции в технологиях обработки изображений с помощью мобильных камер, и слушателям были представлены подробные сведения и описания ведущих технологий в этом секторе. Это определило ожидания относительно применения этих технологий формирования изображений для глобальных рынков и потребителей, проложив путь для дальнейших долгосрочных разработок в области обработки изображений для смартфонов.

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