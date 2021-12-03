На форуме "Технологическое лидерство: взгляд за горизонт" обсудили глобальную цифровизацию

ТАСС, 3 декабря. Открытая модерируемая дискуссия "Архитектура цифрового взаимодействия бизнеса и государства: от локального регулирования до трансграничных отношений" с участием представителей ФНС, Центра глобальной IT-кооперации и компании Такском прошла в рамках IV Международного научного форума "Технологическое лидерство: взгляд за горизонт".

IV Международный научный форум организован РЭУ им. Г.В. Плеханова в партнерстве с Министерством науки и высшего образования, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ведущими IT-компаниями, в том числе компанией Такском.

На открытой дискуссии обсудили тренды глобальной цифровизации и электронного документооборота.

Глобальная IT-кооперация

В мире около 4.66 млрд пользователей Интернета, это около 60% населения земного шара. В России это показатель еще выше - 80,3%. При этом доступность цифровых сервисов, как для бизнеса, так и для частных лиц в России находится на высочайшем уровне. Для укрепления научно-исследовательского, экспертного, аналитического потенциала России на мировых площадках в ИКТ-сфере и построения эффективного партнерства был создан Центр компетенций по глобальной IT-кооперации. Директор Центра Вадим Глущенко в рамках дискуссии рассказал о главных задачах Центра и тех результатах, которых удалось добиться за 2021 год.

В частности, Центром было проведено исследование "Обзор мирового опыта в сфере регулирования глобальных цифровых платформ", которое показало, насколько общими для всех стран являются проблемы в отношениях государства с транснациональными цифровыми компаниями. Это и несовершенство налогообложения, необходимость отстаивать собственные цифровые суверенитеты, нехватка квалифицированных кадров и регуляторных рычагов для выстраивания эффективного диалога.

Осенью 2021 года Центром глобальной IT-кооперации проведен круглый стол с участием представителей Роскомнадзора, глобальных IT-платформ, юридических и консалтинговых компаний, на котором участники обсудили перспективы правоприменения №236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ" и реализацию дорожной карты законопроекта, получившего имя "Закон о приземлении".

"Закон о приземлении" обязует владельцев крупных информационных ресурсов открывать в России филиалы, представительства или российские уполномоченные юрлица для решения вопросов контроля деятельности IT-гигантов.

Среди других проектов центра анализ мировых практик по управлению данных, разработка ключевых задач России в сфере глобальной IT-кооперации, организация Молодежного форума по управлению Интернетом и поддержка цифровых молодежных инициатив, а также представление интересов России на международном Форуме по управлению Интернетом (IGF 2021), который пройдет в начале декабря в Польше.

В конце выступления спикер акцентировал важность укрепления глобальной кооперации в сфере ИКТ и поделился видением направлений участия в ней РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Векторы развития электронного документооборота

Роль главного драйвера российской цифровизации давно закрепилась за Федеральной налоговой службой РФ. ФНС удалось разработать и удачно масштабировать такие сложные технологические проекты как АСК НДС-2, онлайн-кассы, налоговый мониторинг. Год назад ведомством была разработана Концепция развития электронного документооборота (ЭДО).

О поэтапной реализации проекта и перспективах развития ЭДО в ближайшее время во время дискуссии рассказал Александр Егоричев - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы: "Наша цель - перевод 100% документооборота в секторе B2B в электронный вид. По данным аналитики, в среднем бизнес формирует около 15 млрд B2B-документов год, при переводе этого количества документов в электронный вид бизнес сэкономит до 3,5 трлн рублей, а прирост ВВП может составить 1,3% в год".

Полтора года назад доля электронных счетов-фактур среди всех документов составляла 7-9%, сегодня таких документов в обороте уже 25-27%. Кроме счетов-фактур в ближайшей перспективе будут утверждены электронные форматы транспортной накладной, акта-сверки расчетов, акта выполненных работ в строительстве и электронного договора. Последний - один из самых сложных с точки зрения разработки формата документ, но при этом один из самых ожидаемых бизнесом.

За переводом каждого конкретного документа в электронный формат стоит огромная аналитическая работа: необходимо определить жизненный путь документа, проанализировать нормативную базу, оценить технические возможности операторов ЭДО и учетных систем, с которыми работает бизнес. Для этого собираются рабочие группы и межведомственные комиссии по разработке форматов, учитывающие интересы всех участников документооборота, ведь главная цель всей этой огромной работы - сделать переход на ЭДО максимально комфортным.

Один из важнейших проектов ФНС в настоящее время - разработка формата машиночитаемой доверенности. С 2022 года сотрудники компаний, смогут использовать для работы электронную подпись физического лица, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, но только в комплексе с машиночитаемой доверенностью (МЧД).

Применения МЧД базируется на системе блокчейн. Информацию о выданной доверенности размещают в открытом доступе, а все персональные данные становятся доступны только в момент проверки электронной подписи контрагентом или контролирующим органом.

Трансграничный и кадровый ЭДО

Еще одно перспективное направление развития электронного документооборота - трансграничный ЭДО. Как рассказал Александр Егоричев, в рамках эксперимента состоялся двусторонний обмен электронными документами между Россией и Республикой Беларусь, и готовится обмен между Россией и Республикой Арменией. В перспективах - наладить электронный документооборот между всеми странами ЕАЭС.

Тему трансграничного ЭДО продолжил Сергей Анисимов, руководитель отдела регионального продвижения компании Такском. Одной из особенностей трансграничного ЭДО является участие в документообороте доверенной третьей стороны. Доверенная третья сторона выполняет функции апостиля, подтверждает валидацию электронной подписи участников документооборота и разрешает спорные вопросы, если такие возникнут. Список организаций, выполняющих функции доверенной третьей стороны уже утвержден во всех странах-участниках ЕАЭС. Для полноценного запуска трансграничного ЭДО необходимо дождаться утверждения нормативных актов внутри стран и заключения между странами международных договоров по обмену электронными документами.

Еще один вид электронного документооборота, который наверняка в ближайшее время получит широкое распространение - кадровый ЭДО. Массовый уход сотрудников на удаленку, а также тенденция к найму работников из других регионов показали необходимость в таком виде электронного документооборота. Совсем недавно завершился эксперимент по кадровому ЭДО и вступил в силу Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", который разрешил оформлять в электронном виде без дублирования на бумаге ряд кадровых документов.

Но не все так просто. Для полноценного перевода кадрового документооборота в электронный вид, компании нужно выбрать платформу для работы с электронными кадровыми документами, а также обеспечить всех сотрудников электронными подписями. Компания Такском предлагает решение, которое поможет не только обмениваться юридически значимыми документами с сотрудниками, но и администрировать выдачу работникам электронных подписей, оперативно выпускать и отзывать сертификаты.

Это основные тренды развития общей цифровизации и электронного документооборота, которые будут играть важную роль в бизнес-процессах общества и государства в ближайшей перспективе.