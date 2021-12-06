На TrustInTech Summit обсудили построение интеллектуального общества

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 6 декабря. На виртуальном саммите TrustInTech Summit 2021, организованном компанией Huawei 2 декабря 2021 года, старший вице-президент Huawei и президент Huawei Digital Power Хоу Цзиньлун произнес речь на тему "Построение интеллектуального общества с низким уровнем углеродных выбросов и технологическими инновациями". Он заявил следующее: "В течение следующих 30-40 лет мы будем наблюдать рост интеллектуальности общества и снижение уровня углеродных выбросов. Для достижения интеллектуального развития необходимы цифровые технологии, а для сокращения нашего углеродного следа необходимы электронные технологии. По мере развития этих тенденций мировая энергетика изменится с ресурсозависимой на технологическую".

Ниже приводится текст речи Хоу Цзиньлун

Интеллектуальность и низкий уровень углеродных выбросов - два ключевых тренда развития общества

В течение следующих 30-40 лет мы будем наблюдать рост интеллектуальности общества и снижение уровня углеродных выбросов. Низкоуглеродная энергетика означает выработку экологически чистой энергии, электрификацию энергопотребления и его интеллектуальное планирование.

Компания Huawei Digital Power стремится к интеграции цифровых технологий и технологий силовой электроники, развитию экологически чистой энергетики и созданию возможностей для цифровизации энергетики. Внедряя инновации в экологически чистое производство электроэнергии, цифровизацию энергетики, электрификацию транспорта, экологически чистую инфраструктуру ИКТ и интегрированную интеллектуальную энергетику, мы работаем с нашими клиентами и партнерами по всему миру над созданием низкоуглеродных домашних хозяйств, зданий, заводов, кампусов, деревень и городов. В конечном итоге это будет способствовать переходу от низкоуглеродного мира к миру с нетто-нулевыми углеродными выбросами.

Технологии для лучшего будущего: развитие экологически чистой энергетики и создание возможностей для цифровизации энергетической отрасли

Мировой энергетический сектор уже развивается с помощью цифровых технологий, которые делают энергетику более интеллектуальной. Объединяя цифровые и силовые электронные технологии, компания Huawei использует информационные технологии для управления энергетикой и обеспечения возможности цифрового контроля и управления энергетическими системами.

В перспективе мы продолжим реализацию технологических инноваций следующим образом:

во-первых, мы будем содействовать созданию новых систем электропитания, в основе которых лежат главным образом возобновляемые источники энергии. В провинции Цинхай (Китай) мы уже помогли компании Huanghe Hydropower Development построить крупнейшую в мире базу возобновляемой энергетики с использованием ветра, солнечной энергии и гидроэнергии. Сверхвысоковольтные линии электропередач используются для передачи чистой энергии домашним хозяйствам в тысячах км от них. Например, имеется солнечная электростанция 2,2 ГВт, с более 5 млн фотоэлектрических модулей площадью 56 кв. км и производящая ежегодно около 5 миллиардов кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Этот проект также способствовал улучшению местных экосистем, доказав, что технологии могут сосуществовать в гармонии с природой;

во-вторых, благодаря цифровизации энергетики мы создадим цифровую копию энергетического мира. Цифровые технологии обеспечат интеллектуальное производство, передачу, обработку и потребление энергии;

в-третьих, используя цифровые технологии, мы можем переосмыслить опыт вождения и обеспечения безопасности потребителей в электромобилях. Электромобили превосходят автомобили, работающие на ископаемых видах топлива, с точки зрения ускорения, устойчивости и безопасности. Например, 10-минутная зарядка позволяет электромобилям проехать расстояние 200 км;

в-четвертых, нам потребуются экологически чистые низкоуглеродные центры обработки данных и сети связи, с тем чтобы каждый ватт мог поддерживать больше вычислительных мощностей и соединений. В конечном итоге инфраструктура ИКТ станет двигателем экологически чистой цифровой экономики;

в-пятых, благодаря интегрированным интеллектуальным энергетическим решениям мы можем интегрировать источники энергии, сети, нагрузки и хранилища для строительства низкоуглеродных зданий и кампусов, что позволит сократить расходы на электроэнергию и повысить энергоэффективность. В районе Футянь в Шэньчжэне компания Huawei Digital Power уже строит свой новый кампус в Антуошане, который станет крупнейшим кампусом в мире с практически нулевым углеродным следом. Предполагается, что кампус будет открыт в 2022 году. После запуска кампус будет вырабатывать 1,5 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии в год, а его ежегодное потребление электроэнергии сократится с 14 млн кВт·ч до 7 млн кВт·ч.

По состоянию на 30 сентября 2021 года компания Huawei Digital Power помогла клиентам получить 443,5 млрд кВт·ч экологически чистой энергии и сэкономить 13,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Это эквивалентно сокращению углеродных выбросов на 210 млн тонн и посадке 290 млн деревьев.

Совместная работа над созданием интеллектуального общества с низким уровнем углеродных выбросов

Перед нашими глазами разворачивается великолепный план достижения углеродной нейтральности. Давайте объединим усилия с нашими отраслевыми партнерами, как на начальном, так и на нижнем уровнях, а также с правительствами, отраслевыми организациями и организациями по стандартизации в целях совместного внедрения инноваций и содействия глобальным инновациям в области энергетики и устойчивому развитию. Вместе мы продолжим переход к низкоуглеродной и интеллектуальной энергетической революции, построим интеллектуальное общество с низким уровнем углеродных выбросов и более экологичное и лучшее будущее.