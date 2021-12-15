Завершилось первое полевое исследование биоразнообразия в парке Дейян

ТАСС, 15 декабря. Недавно было полностью завершено первое полевое исследование биоразнообразия в парке Дейян китайского национального парка панды в провинции Сычуань. Предварительные результаты показали, что в ходе исследования были получены следы деятельности панды и фазана, а также найдены записи о распространении 41 другого вида диких животных на той же территории. Вывод - данный парк богат биоразнообразием.

Исследование биоразнообразия в парке Дейян официально начали в октябре 2021 года с целью выяснения "происхождения семейства" охраняемых обьектов и изучения особенностей их выживания. Главная задача исследования - изучить ситуацию с пандами, фазанами, редкими видами растений и животных в парке Дейян. Также исследование нужно для мониторинга состояния небольшой популяции панд в горах Цзюдиншан.

В ходе исследования использовалось сочетание метода выборочных линий и технологии инфракрасных камер, основное внимание уделялось пандам и фазанам. Его проводили в два различных временных периода: в сезон размножения и в неполовой период. Полевая фотосъемка проводилась профессионалами для получения изображений фазанов и их симпатрической фауны, ландшафтов мест обитания и т.д., а также сбора информации о следах диких животных.

Группа исследователей вышла на поле парка 25 октября, разделившись на четыре команды: "район Шифан", "район Мяньчжу", "район Ханьван" и "северо-западный район уезда БяаньМао". Первое полевое исследование уже полностью завершено. Стоит отметить, что образцы экскрементов панды, собранные в ходе исследования, были отправлены на обработку в исследовательскую базу по разведению панды в Чэнду.

Сообщается, что в 2015 году провинция Сычуань открыла акцию по архивированию ДНК диких панд, цель которой - извлечь ДНК диких панд, а затем оформить им "ID-карту (удостоверение личности)". Свежие образцы экскрементов панды, собранные в Дейяне, также будут проверены на ДНК, и если тест пройдет успешно, в парке Дейян будет выдана первая "ID-карта панды".

В ходе исследования были обнаружены три новых вида фазанов: тибетский улар, тибетская куропатка и снежный перепел, в результате чего число видов фазанов, зарегистрированных в парке достигло 12, что представляет собой богатое биоразнообразие.

Кроме того, в ходе исследования были обнаружены записи о распространении 41 вида диких животных в том же районе, включая 17 видов диких зверей и 24 вида диких птиц. В том числе пять видов диких животных, находящихся под охраной на первом национальном уровне, включая сычуаньскую антилопу, золотистую обезьяну, кабаргу, альпийскую кабаргу и бородача, и 13 видов диких животных, находящихся под охраной на втором национальном уровне, включая китайского горала, черного медведя, оцелота, красную лисицу, снежного грифа, пустельгу, желтокрылую кустарницу, гигантскую кустарницу, обыкновенного канюка и ястреба-перепелятника.