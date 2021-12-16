В Татарстане в 2021 году провели лесовосстановительные работы на площади 4210 га

ТАСС, 16 декабря. В Республике Татарстан на реализацию регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2021 году из федерального бюджета было выделено 200,5 млн рублей. Данные средства были направлены на проведение работ по лесовосстановлению (87,9 млн рублей), формирование запаса семян лесных растений (131 тыс. рублей) и закупку лесопожарной и лесокультурной техники (112,4 млн рублей). Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Главной целью регионального проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: "отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %" и "ущерб от лесных пожаров, млн рублей". Плановое значение первого показателя на 2021 год было 77,7%.

"По региональному проекту в текущем году в Республике Татарстан были проведены лесовосстановительные работы на площади 4210 га. Значение целевого индикатора "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" составило 158%", - сообщил Равиль Кузюров.

Дополнительными показателями регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" являются "Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, кг" и "Количество выращенного посадочного материала лесных растений, тыс. шт.". Их плановые значения на 2021 год были 11,4 тонны семян и 30,9 млн штук сеянцев.

"В течение года специалистами подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан - лесхозов было собрано 40,2 тонны семян и выращено 34,1 млн штук сеянцев и саженцев, - отметил министр. - Это количество является достаточным для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению в 2022 году".

По словам главы Минлесхоза Татарстана, второй целевой индикатор регионального проекта "Сохранение лесов" - "ущерб от лесных пожаров по годам" - не установлен в числовом значении в связи с тем, что является результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления.

"В этом году как в Республике Татарстан, так и других субъектах Российской Федерации достаточно непросто прошел пожароопасный сезон в лесах. За весь период, по данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, были зарегистрированы 1143 термические точки. Из них подтвердились 890 случаев возгораний на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 674,7 га, - сказал Равиль Кузюров. - Также были зарегистрированы 19 лесных пожаров. Все пожары были своевременно ликвидированы силами лесопожарных формирований лесхозов республики и территориальных отделов Главного управления МЧС России по Республике Татарстан".

В рамках регионального проекта в 2021 году были закуплены и переданы подведомственным учреждениям 59 ед. техники и 491 ед. оборудования. Это пожарные автоцистерны АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), малые лесопатрульные комплексы, универсальные лесопожарные комплексы УЛПК-4П, тракторы "Беларус-82.1", квадроциклы и др.

Также министр подробно остановился на выполненных в этом году работах по улучшению санитарного состояния лесных насаждений, итогах осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны, цифровизации лесного комплекса Республики Татарстан и др.

"В этом году был реализован проект по переводу государственных услуг, оказываемых Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан, в электронный вид. Были оцифрованы все 10 государственных услуг, - проинформировал Равиль Кузюров. - Реализация данного проекта позволила повысить удовлетворенность граждан государственными услугами и снизить издержки бизнеса при взаимодействии с государством. В среднем, Министерством оказывается 8 тыс. услуг в год. В ближайшем будущем планируется повысить качество оказываемых государственных услуг и сократить сроки их предоставления".