Отчет Sinopec: Китай и Россия налаживают тесные связи в энергетическом сотрудничестве

ТАСС, 23 декабря. Китайский нефтяной гигант Sinopec во вторник опубликовал отчет о деятельности и росте компании в России, что углубляет связи с Китаем в области энергетического сотрудничества. Отчет посвящен устойчивому развитию Sinopec в России и ее участию в инициативе "Один пояс, один путь".

"Китай и Россия являются важными потребителями и производителями энергии в мире. В течение долгого времени компании двух стран укрепляли сотрудничество в области энергетики и обеспечивали беспроигрышное развитие, что отражает огромный потенциал всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России", - сказал председатель Sinopec Ма Юншэн при выпуске отчета.

Присутствие Sinopec в России началось в 2006 году, когда компания купила "Удмуртнефть" (Udmurtia Petroleum Corp., UDM) у российского нефтяного гиганта "Роснефть". Совместное предприятие в настоящее время остается крупнейшим нефтедобывающим месторождением в рамках китайско-российского сотрудничества, являясь образцом в энергетическом секторе.

На месторождении в совокупности добыли более 89 млн тонн нефти. Оно ежегодно вносит около 13,5% в бюджет региона, сообщила Sinopec Global Times в своем пресс-релизе.

В июне 2019 года Sinopec и крупнейший российский производитель газа НОВАТЭК создали совместное предприятие для сбыта СПГ и природного газа конечным потребителям в Китае, углубив двустороннее сотрудничество.

Химическая продукция представляет собой еще одну область, обеспечивающую значительные результаты. После многих лет сотрудничества российская нефтехимическая компания "Сибур" планирует создать совместное предприятие с Sinopec и сделать его одним из крупнейших в мире заводов по производству полимеров.

Совместное предприятие "Амурский газохимический комплекс" будет производить 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год после его создания.

В прошлом году китайская компания выиграла контракт на строительство газопровода Китай-Россия по восточному маршруту, что увеличит поставки чистой энергии.

Стремясь стимулировать социальное развитие, Sinopec уделяет приоритетное внимание возможностям трудоустройства местных жителей.

"Удмуртнефть" также пожертвовала $7,4 млн на поддержку образования детей в России и помогла построить 125 открытых площадок для детей в ряде местных сообществ.