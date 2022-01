Бренду косметики и средств для ухода за кожей Clé de Peau Beauté исполняется 40 лет

ТОКИО, 13 января. В этом году международному бренду косметики и элитных средств для ухода за кожей Clé de Peau Beauté исполняется 40 лет - четыре десятилетия, проведенные в стремлении достичь вершин мастерства и в поиске инновационных решений на основе передовых научных открытий, дарящих женщинам красоту сияющей здоровьем кожи. Этот юбилей - идеальный повод, для того чтобы отметить достижения бренда и объявить о его смелых планах на будущее. Clé de Peau Beauté начинает новую главу своей истории с представления Дакоты Фэннинг, Дианы Сильверс и Эллы Балински в качестве новых лиц бренда. Каждая из этих замечательных женщин не только воплощает в себе такие основные черты философии бренда, как интеллектуальность и бескомпромиссность, но и олицетворяют все глобальное сообщество женщин, чей внутренний свет делает каждую из них уникальной и неповторимой.

Руководствуясь стремлением использовать лучшие научные достижения и инновационные решения, бренд Clé de Peau Beauté с помощью новейших технологий объединил СМИ со всего мира в "Доме бесконечного сияния" (The House of Infinite Radiance) - виртуальном пространстве, в котором представлены все грани бренда, его настоящее и будущее. Благодаря интерактивным возможностям и уникальному контенту гости Дома бесконечного сияния получили возможность познакомиться с тремя новыми международными послами бренда Clé de Peau Beauté и увидеть предварительный показ потрясающих коллекций, которые появятся на рынке в наступающем году.

"Сорокалетний юбилей - важное событие для бренда Clé de Peau Beauté. Для нас это идеальная возможность воздать должное женщинам, в служении которым мы видим свою миссию. Мы твердо убеждены, что внутреннее сияние присуще каждой женщине. Мы также признаем, что истинное сияние многогранно и находит свое выражение различными способами, делая абсолютно каждую женщину неповторимо красивой. Поэтому сегодня я рада представить Дакоту, Диану и Эллу, трех актрис, которых можно назвать настоящим воплощением современных женщин - обладающих большими возможностями, уверенных в своих силах, социально ответственных и всегда работающих над раскрытием как собственного потенциала, так и потенциала окружающих. Мы счастливы принять их в семью Clé de Peau Beauté", - заявила госпожа Мизуки Хашимото (Mizuki Hashimoto), директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté.

На вопрос о том, что значит для них вступление в семью Clé de Peau Beauté, Дакота Фэннинг ответила: "Лично для меня большая честь не только получить предложение стать лицом одного из самых выдающихся брендов класса люкс, но и представлять вместе с такими талантливыми женщинами, как Элла и Диана. Я всегда был поклонницей продукции Clé de Peau Beauté и разделяю веру бренда в важность признания ценности и уважения уникальных индивидуальных достоинств".

Диана Сильверс добавила: "Бренд Clé de Peau Beauté привлекает меня своей богатой историей и, кроме того, мне очень нравится его стремление к совершенству. Его специалисты находятся в постоянном поиске возможностей для инновации и развития, и результатом их усилий становится разработка продуктов самого высокого класса, которые помогают женщинам подчеркнуть свои индивидуальные достоинства. Бренд сформировал глобальное сообщество поддержки вокруг своего главного послания, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к нему вместе с Дакотой и Эллой".

Элла сказала: "Для меня главное в этом бренде то, что он выпускает продукцию высокого качества и реализует международную благотворительную программу, которая дает девочкам и девушкам возможность обрести голос через образование. Это важно для меня, и я горжусь тем, что буду участвовать в реализации этой миссии вместе с такими выдающимися женщинами, как Дакота и Диана".

В январе 2022 года актрисы примут участие в своих первых рекламных съемках для бренда, которые проведет знаменитый американский портретный и фэшн-фотограф Клифф Уоттс (Cliff Watts). Кроме того, начиная с января текущего года Дакота, Диана и Элла будут посещать эксклюзивные презентации для СМИ, организуемые Домом бесконечного сияния. В течение 2022 года Clé de Peau Beauté представит новые интересные продукты и коллекции, созданные, чтобы отметить юбилей и продемонстрировать неизменную приверженность бренда поиску решений для сияния красоты и стремлению к совершенству.

Информация о бренде Clé de Peau Beauté

Международный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté был запущен компанией Shiseido Co., Ltd. в 1982 году как абсолютное выражение научного подхода к элегантности. Clé de Peau Beauté - ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых средств ухода за кожей со всего мира. Опираясь на утонченное эстетическое восприятие и глубокие знания своих специалистов, бренд Clé de Peau Beauté сумел придать своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм, что позволило ему выйти в лидеры отрасли за счет выпуска косметических средств для кожи, обеспечивающих ее невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Продукция бренда реализуется в 23 странах и регионах по всему миру*.

*По состоянию на январь 2022 года.

Биографии послов бренда

Дакота Фэннинг (Dakota Fanning) - американская актриса, снявшаяся во многих фильмах. Она стала самой молодой актрисой, номинированной на премию Гильдии киноактеров Screen Actors Guild Award®. Ее последней по времени работой является роль Сары Говард во втором сезоне сериала "Алиенист" (The Alienist), тепло принятого критиками. Премьера телесериала состоялась в США, где он был назван лучшей новой многосерийной драмой кабельного телевидения и номинирован на премии Golden Globe ® Award и Emmy Award for Best Limited Series. Дакота Фэннинг, которая также недавно сыграла одну из главных ролей в блокбастере Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", готовится к съемкам в сериале-антологии The First Lady и многосерийной драме Ripley для телесети Showtime. Помимо успешной карьеры в кино, она является послом международной благотворительной организации Save the Children, деятельность которой направлена на улучшение условий жизни детей.

Диана Сильверс (Diana Silvers), американская актриса и модель, дебютировала в 2019 году фильме режиссера М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan) "Стекло" (Glass). Она сыграла Хоуп в комедии режиссера Оливии Уайльд (Olivia Wilde) "Образование" (Booksmart), Эрин Нэйрд в сериале для сети Netflix "Космические силы" (Space Force), а также снялась в роли Мэгги вместе с Октавией Спенсер (Octavia Spencer) в триллере кинокомпании Blumhouse/Universal "Ма" (Ma). Диана - восходящая звезда, а СМИ называют ее "новой ведущей актрисой Голливуда". Диана с энтузиазмом занимается общественной деятельностью и оказывает поддержку многим благотворительным организациям, включая детскую больницу St. Jude Children's Hospital, Национальный благотворительный фонд по борьбе с раком молочной железы (National Breast Cancer Foundation) и благотворительный фонд поддержки жертв сексуального и домашнего насилия Joyful Heart Foundation.

Элла Балинска (Ella Balinska) входит в число самых перспективных молодых актрис. Известность ей принесла дебютная роль в фильме "Ангелы Чарли" (Charlie's Angels), вышедшем на экраны в 2019 году, в котором она сыграла одну из главных героинь - бывшего агента MI-6 Джейн Кано. После этого Элла Балинска снялась в долгожданном телесериале Resident Evil для Netflix, съемки которого только что завершились, и в полнометражном художественном фильме "Беги, детка, беги" (Run Sweetheart Run) производства кинокомпании Blumhouse, премьера которого состоялась на кинофестивале Sundance Film Festival в США. Широкой публике фильм будет представлен на Amazon Prime. Следующей ролью Эллы Балински станет Фрей Холланд - героиня эпической видеоигры Square Enix для Playstation 5. Элла Балински хорошо известна в мире моды и благотворительности. Она является международным послом легендарной ювелирной коллекции Panthère de Cartier и получила приглашение от Британского совета моды (BFC) вступить а эту организацию в качестве учредителя благотворительного фонда BFC Foundation. Элла, которая с отличием закончила Гилфордскую школу актерского мастерства, недавно учредила стипендию для обучающихся в ней иностранных студентов, чтобы в процессе обучения актерскому мастерству у них была возможность углубить понимание своей культурной самобытности и аутентичности.