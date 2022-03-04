ГК "Галс-Девелопмент" продолжает плановые продажи недвижимости

ТАСС, 4 марта. ГК "Галс-Девелопмент" продолжает плановую реализацию недвижимости в кварталах "Театральный Дом", "Искра-Парк", "Матч Поинт" и элитном коттеджном поселке "Березки River Village" без изменения ценовой политики. На сегодняшний день в продаже осталось около 40 лотов в готовых кварталах апартаментов бизнес- и элит-классов с благоустроенной внутренней территорией и подземным паркингом, расположенных в центральных районах Москвы, а также 15 резиденций на территории коттеджного поселка с премиальной инфраструктурой в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.

"ГК "Галс-Девелопмент" продолжает свою деятельность в рабочем режиме. Благодаря сбалансированному проектному портфелю и наличию в нем полностью готовых объектов мы продолжаем реализацию недвижимости по текущим ценам. Все работы по объектам в стадии активного строительства продолжаются по графику. Компания, безусловно, выполнит все свои обязательства перед поставщиками и клиентами в полном объеме в соответствии с законодательством", - отметил руководитель бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс-Девелопмент" Андрей Мухин.

Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" включает себя 151 резиденцию современной архитектуры. В продаже остались дома площадью от 931 до 1640 м2. Минимальная стоимость лота составляет 102 млн рублей. Готовая инфраструктура поселка включает кампус Кэмбриджской международной школы с детским садом, многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной, детский парк развлечений, теннисные корты, беговые дорожки, площадки для выгула домашних животных и многое другое. На территории также будет построен фитнес-клуб с wellness-зоной и открытым подогреваемым бассейном.

Готовый De Luxe квартал "Театральный Дом" расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков. В проекте представлено 129 апартаментов, на текущий момент в продаже осталось 15 лотов площадью от 100 до 200 м2. Стоимость квадратного метра в проекте начинается от 818 тыс. рублей. Восемь малоэтажных секций дома объединены трехуровневым подземным паркингом. Во внутреннем дворе создан камерный сад в концепции непрерывного цветения с детской площадкой и скамейками в стиле модерн.

Квартал "Искра-Парк" расположен в шаговой доступности от станций метро "Динамо" и "Петровский парк". В проекте представлено 772 апартамента, на текущий момент в продаже остались лоты от 39 до 125 м2. Стоимость квадратного метра начинается от 340 тыс. рублей. На территории квартала, оснащенного большим закрытым внутренним двором и подземным паркингом, работают клиники косметологии и стоматологии, салон красоты, фитнес-клуб, винный магазин, премиальный ресторан, кафе, магазин и другие объекты инфраструктуры.

В квартале "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте в продаже сегодня имеются апартаменты площадью от 36 до 140 м2. Стоимость квадратного метра начинается от 375 тыс. рублей. Квартал имеет большой благоустроенный внутренний двор с детской площадкой. На первых этажах работают кафе, магазины, аптека и студия цветов, в подземной части расположен паркинг с автомобильной мойкой. Рядом с кварталом построена современная волейбольная арена, где функционирует более 10 детских спортивных секций.